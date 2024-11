El Nàstic de siempre (1-3)

Publicado por Arnau Montreal Quesada Verificado por Creado: Actualizado:

El Nàstic de siempre ha vuelto. Ya decía Dani Vidal a la previa que no eran un equipo de dos caras, y contra el Bilbao Athletic ha mostrado la mejor cara de la temporada, la del Nàstic del Nou Estadi. Los grana han sabido adaptarse a un Bilbao Athletic potente en los primeros minutos y, gracias a la pizarra de Iván Moreno y la efectividad de cara a la portería han encauzado un partido que han acabado por rematar en la segunda parte con un juego valiente y sin dar pasos atrás.

Dani Vidal encaraba el duelo a Lezama con un nuevo sistema. Álex López sumó su primera titularidad a Liga para formar un centro del campo de tres hombres con Óscar Sanz a su lado y Gorostidi como hombre adelantado que enlazaba con Pablo Fernández. El objetivo era claro, controlar la pelota para dominar el duelo, pero la teórica se desmenuzó en la práctica en los primeros minutos de partido.

El Bilbao Athletic mostró sus grifas muy pronto. En la segunda acción de partido, los vascos elaboraron una transición que acabó con un remate desde la frontal de Varela que paró Alberto Varo de forma providencial. Poco después, Canales driblaba a Joan Oriol para buscar portería de nuevo, pero esta vez la cabeza de Unai Dufur interceptó la jugada.

El león rugió, pero se encontró contra el Águila de la Canonja. El filial vasco dominaba el esférico. De hecho, el Nàstic no conseguía hacer tres pasadas. En diez minutos, los vascos ya habían ejecutado tres córners y los remates en portería eran comunes. Canales era el jugador más activo desde la frontal, pero Alberto Varo no dejaba pasar ni una. Después de veinte minutos de bombardeo de ocasiones en la portería grana, el Nàstic empezaba a sacar la cabeza. Si no funcionaba el juego por el medio del campo, el plan B era poner pelotas largas a Pablo Fernández y que este invente. Y funcionó, porque en una de estas los grana obtuvieron el primer córner del partido

En el peor momento del equipo y sin remates en portería, apareció la pizarra de Iván Moreno. Los grana no dejaron pasar el córner sin inventar, así que Víctor Narro centró al primer palo con un pase raso y potente hacia Marc Fernández. El segundo capitán del Nàstic estaba en su lugar y no dudó para enviar el esférico en la escuadra mientras que todos los jugadores del Bilbao Athletic hicieron la estatua.

El gol igualó el partido a nivel de juego. Aunque Alberto Varo volvió a salvar en el equipo, los grana dieron un paso adelante y el premio acabó llegando. Fue una jugada en dos actos. Primero, Pol Domingo centró en el área hacia Pablo Fernández, pero aunque el portero Santos salió para rechazarla, no llegó. La pelota le cayó a Víctor Narro que, con un gesto de calidad con el exterior de la bota, la volvió a poner a punto de penalti. Entonces, Pablo no falló, marcó el 0-2 con uno remate cruzado con la cabeza y amplió todavía más su récord personal de máximo goleador de la categoría con la cabeza

En la segunda parte, el león se volvió a despertar. El Bilbao Athletic, con necesidades evidentes por un 0-2 en contra, dio un paso adelante en los primeros minutos. Primero avisó Hierro con un tiro con la izquierda de que salió lamiendo el palo izquierdo, pero a la siguiente jugada entró. Centro lateral por la derecha, Varela le gana la posición a Dufur y, con un tiro de caro cruzado, marca el 1-2 que volvió a poner a los vascos en el partido.

Los fantasmas de Lugo empezaron a aparecer, sin embargo, esta vez, el Nàstic los paró de golpe. Los grana no dieron pasos atrás, sino que cogieron impulso para buscar el tercero. Óscar Sanz la tuvo con un remate potente a la salida de un córner que se estrelló contra el pecho de un defensor local. Los grana crecieron gracias a Jaume Jardí, que hacía y deshacía como quería por la izquierda y, de hecho, fue protagonista para cerrar el duelo. El reusense convirtió una recuperación de Álex Jiménez en una ocasión clara de gol. No sólo se ganó la posición dentro del área, sino que supo aguantar la pelota hasta que la sirvió en bandeja en Gorostidi para que el vasco, formado en el plantel de la Real Sociedad B, anotara el 1-3 definitivo

El Nàstic no sólo supo sufrir en los momentos de dificultad, sino que aprendió a coger impulso para matar el partido y sumar una victoria y buenas sensaciones a domicilio.