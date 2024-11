Dani Vidal: «A pesar de los resultados, el Bilbao Athletic ha sido un rival fuerte en casa»

Publicado por Pep Santos Alasà Verificado por Creado: Actualizado:

Dani Vidal ha comparecido este viernes en la rueda de prensa previa a la duodécima jornada de campeonato en Primera Federación. Después de una pausa obligada por la DANA, los hombres de Dani Vidal quieren mejorar las sensaciones a domicilio delante de un Bilbao Athletic tocado. El partido se disputará mañana sábado a partir de las 16:00 h desde la Ciudad Deportiva de Lezama.

¿Cómo habéis preparado el partido de este sábado?

«La semana, entre comillas, ha sido una semana normal. Empezamos el lunes por la tarde los entrenamientos. Hemos tenido la suerte de no tener ningún imprevisto durante la semana para trabajar. Por lo tanto, una semana normal. Tengo muchas ganas que llegue el partido de mañana.»

¿Como es el rival de mañana, tiene algunas características especiales?

«El Bilbao Athletic es un equipo que particularmente me gusta mucho. Es un equipo que tiene mucho talento, tiene jugadores con mucho dinamismo. Son capaces de hacer salidas de tres, salidas de dos. A veces las salidas de tres con un mediocampista, a veces con un lateral. Pero sobre todo de medio campo hacia adelante, tienen este punto de verticalidad que les gusta en el norte. Con jugadores muy rápidos, con capacidad de desequilibrar en situaciones de un contra uno. Y a nivel defensivo, tiene la particularidad que para ser un filial es un equipo que está muy bien organizado a nivel defensivo. Presiona muy bien. Si te equivocas, ponen pelotas donde ellos quieren que las pongas para robar. No se lo piensan dos veces y transitando hacen mucho daño. Por lo tanto, tenemos el plan de partido claro. Pero es evidente que necesitaremos nuestra mejor versión para intentar someter o tener controladas mejor dicho estas virtudes que tiene el rival, que tiene muchas.»

Ahora llega una fase del calendario complicada, con muchos partidos. ¿Te preocupa? ¿O crees que el equipo, físicamente, puede aguantar eso y mucho más?

«Sí, al final tenemos la suerte de que Gorka ya está acabando la recuperación, a ver si la semana que viene lo podemos tener entrenando con el grupo. Al final tenemos una plantilla amplia para controlar todos los partidos, aunque jugemos cada tres días. Pero eso ya vendrá. Estamos plenamente concentrados en el partido de mañana.»

¿Cómo ves a Concha? Este será su último partido de sanción

«La verdad es que el chaval lo ha llevado muy bien. Se le hicieron mucho más duras las primeras cuatro, cinco semanas que después las últimas. Esta semana podríamos haberlo tenido. Si hubiéramos jugado la semana pasada, será la semana que viene. Pero estamos seguros de que cuando empiece a tener minutos ofrecerá muy buen rendimiento. La verdad es que ya ha estado entrenando como si pudiera competir.»

¿Más allá de Gorka, alguna baja más?

«Todos disponibles»

¿El mal momento del Bilbao Athletic en casa puede ser una ayuda?

«Sí que es cierto que podrían haber conseguido más puntos. Hemos visto todos sus partidos de local. Ha habido partidos en los cuales han estado muy bien, han generado bastantes situaciones de peligro. Les ha faltado acierto en metros finales y a nivel defensivo. Al final, a veces los filiales sufren este tipo de acciones que con poco les pueden generar el gol. Pero la verdad es que si tú miras el nivel de juego del equipo que han tenido como local, han sido fuertes. Estos son datos, son estadísticas. Está claro que se tienen que analizar, pero es demasiado pronto en la temporada para que estas estadísticas se puedan decir si son concluyentes o no.»

Entre el partido suspendido la semana pasada y la dificultad para jugar a Irún, hace semanas que no competís con normalidad...

«Sí, esa sensación la tenemos. Igual que tenemos la sensación que hace tres meses que no jugamos en casa. Tenemos la sensación que tenemos ganas de disputar un partido de liga en condiciones normales en las cuales se pueda imponer el nivel de juego ya sea de un equipo o de otro. Y que no haya factores un poco externos o incontrolables que condicionen el partido.»

¿Has aprovechado conceptos para la preparación del partido?

«La verdad es que dentro de que cada filial es diferente tienen particularidades que se les parecen. El Celta y el Bilbao Athletic muchas veces te hacen esta salida de tres con cuatro jugadores dentro que la hacen igual un equipo y el otro. Está claro que después tienen a nivel individual jugadores con capacidades diferentes o en algunos metros intenciones diferentes. Pero nos hemos encontrado dos equipos con que seguramente ha habido tareas o momentos de la semana que se han podido aprovechar.»

¿La victoria fuera de casa en la Copa del Rey, ayuda a la confianza para afrontar un nuevo partido a domicilio?

«Nosotros tenemos muchas ganas de ganar. Por eso, para que no se instalara en el entorno un pensamiento que el equipo compite de una manera en casa y compite de otra manera fuera. Es evidente que casi todos los equipos se sienten más cómodos en casa, conoces tu campo, juegas con tu gente, no tienes un desplazamiento o un viaje que te condicione a nivel físico... pero nosotros preparemos todas las semanas igual sabiendo que yo no voy a un partido fuera de casa a empatar, y los chicos no salen con esta mentalidad. Hay a veces que sale mejor, hay a veces que sale peor. Pero yo creo que sacando de algún partido señalado que todos sabemos, el equipo fuera de casa en muchos momentos se ha perdido por detalles. El día de Barakaldo tienes para ganar y acabas perdiendo. El día de Lugo tienes para ganar también y lo podías haber perdido. ¿Si ahora tuviéramos estos cuatro puntos se hablaría de este fantasma? Yo creo que tenemos que intentar analizar las cosas con un poquito más de objetividad, pero es evidente que nosotros tenemos muchas ganas de volver a ganar fuera de casa sobre todo Liga porque el último fue en la Copa.»