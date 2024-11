Los exjugadores del Nàstic viven la temporada con luces y sombras en sus equipos

Publicado por Arnau Montreal Quesada Verificado por Creado: Actualizado:

La plantilla del Nàstic de la última temporada se ganó un lugar especial en el corazón de todos los nastiquers. El grupo formó un vínculo con la afición y se quedó a diez segundos del ascenso. Este verano, de los veinticuatro jugadores que formaron parte de aquel Nàstic, once volaron para unirse a diferentes proyectos y viven la temporada con luces y sombras en sus equipos.

El único exgrana que no pudo jugar este fin de semana es Alan Godoy. Quien fue el rayo del Nàstic, se incorporó el último verano al Eldense de Segunda División. Como equipo valenciano, su partido contra el Huesca fue aplazado. El inicio del excrack grana en el Eldense ha sido un poco discreto. De momento, ha disputado siete de las once jornadas, sólo siendo titular en tres. El Eldense se sitúa en posiciones de descenso y Godoy todavía no ha podido disfrutar del protagonismo de cara a puerta que tuvo con el Nàstic.

En Primera Federación compiten un total de cinco exgrana y tres estan en el grupo del Nàstic, así que volverán al Nou Estadi Costa Daurada. Algunos de estos disfrutan de la regularidad que deseaban que no tuvieron en Tarragona, mientras que otros han visto como su presencia en los onzes iniciales se ha reducido.

En este punto están Pablo Trigueros y Nacho González. La pareja de centrales titulares de la última temporada del Nàstic no tienen la misma suerte por separado en sus respectivos equipos. Nacho, concretamente, cogió las maletas hacia el Intercity después de no aceptar la oferta de renovación del Nàstic. El andaluz, sin embargo, todavía no ha jugado ningún partido porque cumplió en octubre sus partidos de sanción.

El de Pablo Trigueros es un caso diferente. El central, que también descartó la renovación en verano, se marchó al Andorra y, este año, está bregando por la titularidad. Trigueros empezó la temporada como titular en su nuevo equipo y jugó un total de seis partidos desde el primer minuto, pero en el último mes ha visto cómo su presencia se reducía.

Después de la derrota por 2-0 del Andorra contra la Zamora, se vio relegado al banquillo durante dos partidos. De hecho, no jugó hasta el último partido contra el Ourense, cuando salió en el segundo tiempo después de que César Morgado, el central titular, fuera expulsado. Trigueros será el primer exgrana al volver al Nou Estadi, porque la semana que viene el Nàstic jugará contra el Andorra la 13.ª jornada de liga.

Con más presencia

Andy Escudero, Gorka Santamaría, Iker Recio y Álex Mula son jugadores importantes en sus equipos este inicio de temporada. Los cuatro jugadores abandonaron el club este verano. Mula y Escudero, sin recibir oferta de renovación, mientras que Santamaría rescindiendo el contrato por mutuo acuerdo con el club. Recio volvió de cesión a su club de origen.

Andy Escudero ha encontrado su nueva casa en la AD Ceuta. El extremo de Alicante, que fue una de las piezas importantes del Nàstic durante gran parte de la temporada, es ahora la estrella del primer rival del Nàstic en el último play-off de ascenso. Escudero ha disputado con el equipo nueve de los once partidos, todos como a titular. De hecho, destacó especialmente el último fin de semana anotando su primer hat-trick de su carrera contra el Real Murcia.

Con respecto a Álex Mula, el extremo barcelonés ha estado presente en todos los partidos de esta temporada de la Ponferradina menos el último, que fue de forma obligada para cumplir una sanción. Mula ha acumulado siete titularidades y tres partidos desde el banquillo, convirtiéndose en un hombre importante en el esquema de Javi Rey y suma tres asistencias.

Quien no se ha perdido ningún partido es Gorka Santamaría. El delantero fichó por el Unionistas de Salamanca este verano después de sumar una temporada decepcionante en el Nàstic. Las lesiones y su rendimiento lo privaron de la regularidad sobre el césped, pero también tuvo momentos para brillar de grana marcando el 2-0 contra el Málaga en la final del play-off.

El vasco es titular indiscutible en Salamanca y acumula 10 partidos desde el inicio y sólo uno desde el banquillo. En estas once jornadas ya se ha estrenado de cara a puerta. De hecho, marcó el primer gol de la temporada del Unionistas, una diana especial porque el club popular siempre la dedica a la desaparecida UD Salamanca.

Por otra parte, Iker Recio, cuarto central y suplente de Joan Oriol la temporada pasada, ahora es un hombre importante con el Antequera. Recio acumula 8 partidos y forma parte de la segunda mejor defensa del Grupo 2 con sólo 8 goles recibidos en 11 partidos.

Borja Martínez nada más ha empezado su aventura en el SK Khabarovsk, equipo de la ciudad del extremo oriente ruso y que hace frontera con China que milita en Segunda División de Rusia con el cual ha disputado 4 partidos, sólo dos como titular. Finalmente, Dani Parra y Maurizio Pochettino se encuentran en Segunda Federación. El primero todavía no ha debutado con el Lleida y, el segundo, se encontró con el Nàstic en la Copa del Rey con el Ibiza Islas Pitiusas.

Un caso especial es el de Marc Álvarez. El torrenc todavía forma parte de la disciplina grana, pero este año juega cedido en el Tarazona. En el equipo aragonés ha jugado ocho partidos, tres como a titular y cinco desde el banquillo.