Dani Vidal: «Lo más peligroso del Real Unión es que llevan tres partidos sin ganar»

Dani Vidal ha comparecido este viernes en la rueda de prensa previa a la décima jornada de campeonato en Primera Federación. Después de reencontrarse con la victoria en el Nou Estadi ante Osasuna Promesas (2-0) los granas quieren mejorar las sensaciones lejos de Tarragona en Irún. El partido se disputará mañana sábado a partir de las 15:30 h en el Stadium Gal del municipio guipuzcoano.

¿Cómo afrontáis el partido después de una victoria importante tanto por el partido como por la imagen dada?

«Con muchas ganas. La victoria del otro día nos vino muy bien, sin embargo, igual que las derrotas, la disfrutamos el mismo día, pero al día siguiente ya empezamos a trabajar el partido. Queremos replicar fuera de casa lo que hacemos como local que es un poco esta asignatura pendiente que tenemos y mañana tenemos una nueva oportunidad».

¿Crees que el Real Unión es un equipo con el cual se puede ganar haciendo las cosas mínimamente como el otro día?

«Por descontado que se puede ganar y ellos también te pueden ganar a ti, como todos los rivales de la categoría. Lo más peligroso que tienen es que llevan tres partidos sin ganar y eso a los equipos los activa, porque nadie quiere estar un mes sin ganar. Ya lo vimos nosotros la semana pasada y más después de una derrota que ellos vienen de caer 3-0 en el campo de la Segoviana.»

«A nosotros nos pasó la semana pasada, por lo tanto, eso también tenemos que aprender que nos encontraremos a un rival que saldrá con el cuchillo entre los dientes, que serán muy competitivos. Típico equipo del norte, pero que a nivel ofensivo tiene diferentes registros: puede atacar a nivel combinatorio, puede ser directo o vertical... La referencia que está jugando últimamente es Sergio Benito, que es un punta con mucha movilidad, que además trabaja muy bien, genera muchas segundas jugadas y la verdad es que es un equipo con una muy buena plantilla, un equipo hecho para estar arriba y nos exigirá nuestra mejor versión si queremos tener opciones de llevarnos los tres puntos, que es a lo que vamos allí.»

Venís de ganar y de no encajar gol...

«Nosotros siempre trabajamos para intentar dejar la puerta a 0, hay días que se puede y hay días que no, pero lo que intentaremos será darle continuidad a eso.»

Gorostidi ha cumplido 75 partidos con el Nàstic. ¿Qué valor le das a un futbolista como él?

«Creo que tengo confianza en todos los jugadores de la plantilla, pero en el caso del Ander siempre lo pongo de ejemplo para el resto del vestuario. Durante la primera temporada lo pasó mal, no estuvo al nivel, y fue muy criticado, igual que cualquier persona que nos dedicamos al fútbol que, cuando no tenemos el rendimiento que la gente espera, hay que aceptar las críticas. Pero otro se habría marchado del club, que sería lo más fácil, y él tuvo la personalidad de revertir la situación, no sólo eso, sino que la temporada pasada empezó sin jugar y recuerdo una conversación con él en Navidad, me esperaba que él me pidiera salir por falta de minutos y al revés, quería revertir la situación sí o sí, quería aquellas explicaciones para intentar ganarse un sitio en el campo, y al final Ander está teniendo el protagonismo que él se ha trabajado no sólo ahora, si no desde hace tiempo, y creo que es un jugador de mucho nivel, que es un orgullo que lleve 75 partidos con el Nàstic, y ojalá que siga muchos más.»

Este año están teniendo mucho de protagonismo los jugadores que entran desde el banquillo, la semana pasada, por ejemplo, marcó Antoñín que entró en la segunda mitad...

Es algo que venimos remarcando mucho. El otro día se certificó con el gol, pero ya lo habíamos reforzado anteriormente. El día de Barakaldo, la última acción de Álex López, es una asistencia de Marc Fernández para Álex López, dos jugadores que entraron del banquillo. En Lugo Álex Jiménez también tiene la situación para el 2-3, un jugador que salía del banquillo, y el otro día al final se pudo materializar con el gol, que siempre refuerza mucho más el mensaje al entrenador. Nosotros queremos intentar tener enchufados el máximo número de jugadores posibles, sabemos que el fútbol ha cambiado, lo he dicho más de una vez, lo que pasa es que la cultura del futbolista siempre quiere ser titular, pero desde los 5 cambios a los entrenadores nos ha dado un abanico importante, y sí que es cierto que a veces cuando preparas los partidos, mañana también puede ser un partido diferente, no sabes cómo estará el campo también si estará muy pesado o poco pesado, está lloviendo muchísimo por allí, los jugadores en partidos donde el desgaste físico es tan grande, todavía cobra más importancia la gente que entra desde el banquillo. »

¿Estás contento con la amplitud y el fondo de armario de la plantilla?

«Sí, por descontado, lo que pasa es que cada situación es diferente y no se pueden comparar. La temporada anterior empieza el 17 de julio y ya estaban todos. Este mercado fue diferente, tienes que ir incorporando jugadores con el paso de mercado: Álex López llega al final, Álex Jiménez y Biel, sobre la bocina... son jugadores que necesitan su proceso de adaptación. Y si todavía te vienen entrenando, como es el caso de Álex Jiménez o Biel, mejor, pero Álex López tuvo que empezar una pretemporada tarde, Nil también empezó dos o tres semanas más tarde, con respecto al grupo.»

«Eso hace que el nivel de competencia cueste al llegar a la plantilla y las molestias físicas también van limitando, como ha sido el caso de Leal o de Gorka, que cuanto antes los tengamos muchísimo mejor. Pero es evidente que van entrando y saliendo, los onces van cambiando y eso creo que nos hace fuertes como equipo. »

Uno de los asistentes de mañana estuvo el día del Málaga. ¿Crees que se podría haber evitado?

«Yo el hacha de guerra ni la he sacado y si se ha sacado a algún lado yo he intentado enterrarla desde el primer momento porque creo que nosotros tenemos que centrarnos en el deportivo, lo he dicho desde el primer día, creo que esta temporada el club también sigue teniendo un comportamiento ejemplar en los partidos, respetando siempre a los árbitros que intentan hacer el mejor trabajo posible».

«Desde esta temporada, yo como entrenador y como cuerpo técnico me gusta tener todos los detalles controlados, y pedí una incorporación que el club me facilitó y está trabajando con nosotros José Subirats, que ha sido árbitro de Segunda B, delegado federativo hasta la temporada anterior, él tenía ganas también de involucrarse un poquito en un club, es una persona que conozco hace muchos años y nos ayuda en todo este análisis de árbitros, porque cada árbitro es diferente, también te tienes que adaptar a su manera de pitar también nos ayuda como delegado de campo los días que jugamos como local.»

¿Qué bajas tienes para mañana?

Gorka sigue recuperándose, todavía no estará disponible mañana. El resto de jugadores, excepto David Concha que ya por fin entramos en su última semana de sanción con los tres partidos que vienen ahora seguidos, están todos disponibles.