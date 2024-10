Víctor Narro: «Todo me sale bien, incluso he marcado de cabeza y no recuerdo la última vez que lo hice»

Publicado por Verificado por Creado: Actualizado:

El partido contra el Osasuna Promesas dejó buenas sensaciones. ¿Era necesaria una victoria sólida como esta?

«La verdad es que sí. Necesitábamos sacarnos el sabor amargo de la boca después del duelo contra el Arenteiro. Aquel fue uno mal partido y, ante nuestra afición, necesitábamos los tres puntos y una mejora a nivel defensivo y ofensivo. Estoy contento porque la conseguimos».

En el Nou Costa Daurada el equipo tiene otra cara.

«Se ve a simple vista. En casa hemos conseguido ser regulares y mostrar con más facilidad nuestro potencial. Lo que tenemos que mejorar son los partidos fuera de casa, que nos están costando un poco. Tenemos que conseguir ser regulares».

A nivel individual, ha empezado la temporada de la mejor forma posible con cuatro asistencias y un gol.

«Estoy muy contento por como me están saliendo las cosas. Estoy trabajando bien y oigo que he encajado bien en el esquema del equipo. Incluso he marcado de cabeza que es casi una anécdota porque no recuerdo los años que hace que no conseguía marcar un gol de esta manera. Espero que continúen las cosas así de bien».

De hecho, concentra la mayoría de ocasiones.

«Creo que es mérito de todos, no sólo mío. La realidad es que estamos generando muchas ocasiones de gol y es el resultado del trabajo de todos».

Tiene de acompañante a Joan Oriol por la banda. ¿Cómo os coordináis?

«Joan es un muy buen jugador y una mejor persona. Es muy fácil jugar con él. Por su experiencia, sabe donde tiene que posicionar y como gestionar las ocasiones. Durante los partidos siempre estamos hablando y con pocas palabras suyas sé de lo que me tengo que hacer. Al final, siempre suele estar en mi espalda y tiene una mejor visión de la jugada».

El sábado volvéis a jugar a domicilio contra el Real Unión. ¿Es necesario un buen resultado para desbaratar a los fantasmas?

«Yo creo que sí. Es un partido muy importante y así lo hemos preparado durante la semana. Lo que queremos es sumar de tres en tres. En casa lo conseguimos y fuera no, así que queremos que este partido sea el primero de una buena racha».

¿Como vive un futbolista este paso de un año difícil con el Lugo a mejorar el nivel en el siguiente?

«Tienes que ser fuerte psicológicamente y no dejarte vencer nunca. Todos los futbolistas tienen años malos. Yo venía de unos cuantos buenos y me tocó sufrir una temporada que fue muy, muy y muy mala. En momentos así, no hay otra opción que trabajar, sobre el césped y psicológicamente, porque el nivel lo has demostrado y, con esfuerzo, los resultados vuelven a llegar».

¿Es importante ser persistente y mantener la confianza alta?

«Nuestra profesión es así. Siempre pasas por momentos bajos. En mi etapa en el Villarreal estuve seis años. Recuerdo que en el paso de juvenil a amateur, el Villarreal C no me quiso y me cedieron al CD Rueda un equipo afiliado. Fue duro, pero tuve un buen año y me repescaron. Siempre hay momentos que te harían tirar la toalla, por eso es importante ser persistente y crecer. Todo lo que he vivido me ha llevado hasta aquí. No se puede echar todo a perder por un año difícil. Si no que se tiene que trabajar el doble para coger impulso y llegar más alto».

Fue el primer fichaje del equipo. ¿Estaba decidido de venir al Nàstic?

«Sí. En años anteriores ya recibí interés del Nàstic, pero finalmente se pudo dar en este. Tenía ofertas superiores, pero aposté por venir a Tarragona. Cuando hablé con Joan Oriol a finales del año pasado y ya le dije que me gustaba el Nàstic y poder jugar algún día. Cuando surgió la oferta este verano no dudé al venir a jugar».

Joan Oriol dio un pequeño empuje para que viniera a jugar a Tarragona.

«Lo conozco desde hace tiempo. Él ya sabe como juego y me decía que encajaba bien en el equipo. Este año se pudo dar el fichaje».

Del Lugo se llevó su compañero Antoñín. ¿Cuál es su relación?

Es como un hermano para mí. Nos unimos mucho en Lugo. De hecho, su hija nació sólo cinco días de la mía y han crecido juntas. Nuestra amistad es fuerte y, nos une todavía más la amistad de nuestras hijas. Cuando el club me pidió que hablara con Antoñín para ficharlo, no dudé al contactar con él. Le dije que necesitábamos un nuevo año juntos para demostrar nuestro nivel. De momento, está saliendo bien, porque él ya lleva tres goles y una asistencia».

En los últimos años ha jugado contra el Nàstic en múltiples ocasiones. La primera fue el 2020-2021 en la fase de ascenso a Segunda A con el Villarreal B.

«Sí y también recuerdo el duelo de hace dos temporadas con el Atlético Baleares que acabó con polémica. Allí conocí que los equipos de Dani Vidal son pesados, no te dejan jugar y muy incómodos de jugar en contra».

En la última temporada ha jugado en equipos a que aspiran al ascenso como el Deportivo y el Lugo. Está acostumbrado a la presión que requiere este objetivo.

«Al final, un futbolista el que quiere es eso. Competir en equipos grandes y con campos donde haya miles de personas animando y no estar en un ambiente más frío. Si eso requiere una presión añadida, nuestro trabajo es soportarla».

¿Qué deseo pediría para esta temporada?

«A nivel individual, continuar las buenas sensaciones y alargar esta felicidad. Con el Nàstic, alcanzar el ascenso, sería la guinda en el pastel».