Joan Oriol: «La derrota nos ha enseñado que, si no damos la mejor versión, somos un equipo mediocre»

Como capitán, está presente en los buenos momentos y, sobre todo, en los malos, como la derrota del último domingo contra el Arenteiro.

«Soy la cara y la voz del vestuario, es lo que me toca. Fue una derrota muy amarga porque no vimos el Nàstic reconocible que lucha hasta el final. Los jugadores estamos afligidos y dolidos por la imagen que dimos, queremos que sea un punto de inflexión y de reflexión personal para que cada uno haga autocrítica».

¿Ahora que ya han pasado unos días, qué es lo que falló en la derrota contra el Arenteiro?

«Todo. Desde el comienzo hasta el final del partido. Fuimos superados en todo momento, en duelos individuales no nos encontramos con la pelota y cuando nos superan y no te sabes recomponer y pasas 90 minutos siendo una víctima del rival, hay poca cosa a decir».

¿Es una derrota para olvidar, o se tiene que recordar para que no vuelva a pasar más?

«Es una derrota que tenemos que dejar pasar y tiene que servirnos para corregir muchas cosas. Eso nos tiene que enseñar que si no nos esforzamos al 100% y damos nuestra mejor versión, somos un equipo mediocre. Es positivo que haya llegado a la jornada 8 y no más tarde, no tiene que volver a suceder. Un equipo que aspira a subir de categoría y a luchar por las posiciones privilegiadas no puede mostrar esta imagen y no competir. Ahora mismo, está claro que tenemos que agachar la cabeza y aceptar a las críticas, porque el domingo no fuimos el equipo de las últimas siete jornadas».

El Nàstic ha encajado casi la mitad de los goles que marcó en toda la temporada pasada. ¿A qué se debe el problema defensivo?

«Tenemos que ser más fuertes en los duelos defensivos. Nos está costando mucho cerrar la portería y eso nos está condenando. En la mayoría de ocasiones, si nos paramos a pensar, se debe a errores individuales que tenemos que corregir. Cada jornada ha habido uno que nos ha condenado. Un error de marcaje en un córner por parte mía acabó con el empate del Sestao River, después un penalti y más faltas de marcaje... Tenemos que ser autocríticos y exigentes para dar nuestra mejor versión y que estos errores no aparezcan. A nivel ofensivo el equipo está generando mucho, ahora toca aplicarnos todavía más en defensa».

¿Cómo se trabaja para mejorar eso sin crear fantasmas?

«Día a día y, sobre todo, cogiendo la responsabilidad de estar más concentrados en los duelos individuales cada partido. Si cada uno tiene su marca y durante el partido tiene once duelos diferentes, cada duelo que se gana individualmente acerca más al éxito del equipo».

¿Es difícil con la comparación constante con la temporada pasada?

«Yo soy de aquellas personas que no les gusta comparar una temporada con otra. El curso anterior fue muy bueno. Sólo estuvimos cinco jornadas fuera del play-off y siempre luchábamos por la parte alta. Eso sí, también tuvimos derrotas duras, como la que sufrimos en el campo del Unionistas de Salamanca, donde también mostramos una mala imagen, pero nos rehicimos».

Como capitán, ha vivido derrotas como esta en más de una temporada.

«Sí y mi papel siempre ha sido lo mismo. Es el de ayudar a los compañeros y el de dar tranquilidad. Eso acaba de empezar y la liga es muy larga. Eso no quiere decir que nos tenemos que relajar ni mucho menos, pero tampoco crear fantasmas. En el mundo del fútbol la derrota siempre es una posibilidad. Podemos volver a perder, ojalá no sea pronto, pero no tiene que pasar de la manera de que nos caímos contra el Arenteiro».

¿Cómo ha trabajado el equipo durante la semana?

«Bien, siempre predispuesto a dignificar la profesión y esforzándose al máximo. Al equipo no se le puede reprochar nada del día a día. Sería un problema si viera que en cada entrenamiento falta alguna cosa, que la gente no es profesional y que no está comprometida. Pero la realidad es que el equipo reacciona, se esfuerza al máximo y quiere dejar pasar el domingo pasado para dar una alegría a la afición este fin de semana».

¿Volver al Nou Estadi es la mejor terapia para el equipo?

«Pues sí. En casa, ante nuestra gente, somos más fuertes. No podemos dejar escapar puntos, tenemos que ganar a Osasuna Promesas y que volver a coger impulso para afrontar la próxima salida, competir y volver con los tres puntos. Este año hemos visto un buen Nàstic en el estadio y tiene que volver a aparecer este domingo. Cuando vienes de una derrota tan dolorosa, necesitas volver a ganar cuanto antes mejor y estoy convencido de que lo haremos. Se está entrenando muy bien y estamos concentrados en el siguiente partido, dejando de lado el anterior».

Este domingo juegan contra Osasuna Promesas. ¿Qué espera del duelo?

«Es un equipo muy físico, que le gustan las segundas jugadas y luchar cada pelota, así que habrá múltiples duelos individuales. Conozco mucho a su míster tanto como jugador, porque coincidí con él en el Reus, como entrenador. A Santi Castillejo le gustan mucho las transiciones y también los centros. Así que nos encontraremos un partido difícil, similar a lo que jugamos contra el Tarazona en casa o el del Barakaldo a domicilio. Tenemos que estar concentrados y es esencial adelantarse primero en el marcador».

¿Cómo se encuentra a nivel individual?

«Me encuentro bien. No negaré que tengo que extraer mi mejor versión y lo haré. Pero me siento animado y con ilusión. Si no tuviera esta motivación y la confianza que acabaremos en la parte alta luchando por subir, no estaría aquí ahora mismo».

¿Cuál es su deseo para esta temporada?

«Lo mismo que cuando llegué. Llevar al Nàstic al fútbol profesional, que es donde se merece estar tanto por la ciudad, como por la afición y por la historia».