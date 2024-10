Unai Dufur: «La continuidad que disfruto este año me ha ayudado a tener más confianza en cada partido»

Publicado por Arnau Montreal Quesada Verificado por Creado: Actualizado:

¿Cómo fue el viaje de vuelta después del empate amargo contra el Lugo?

«Fue duro, volvimos en autocar y los ánimos no estaban demasiado bien después del empate la verdad».

¿Qué pasó para que el Nàstic acabara empatando el 0-2 a favor?

«Empezamos muy bien, nos pusimos por delante en el marcador pronto. Al final, cuando tienes la ventaja en el marcador inconscientemente tiendes a dar pasos atrás y dimos demasiados. En casa, el Lugo subió una marcha buscando el empate, acabamos por regalar la pelota y cuando entras en esta dinámica es lo que acaba pasando».

El Lugo te puso a prueba a base de choques y duelos.

«Esperaban que fuera un partido duro en el que el juego directo fuera predominante. Estaba listo para disputar un partido así porque, al final, esta es la tendencia general de todos los partidos de la categoría».

Este domingo volvéis a Galicia para jugar contra el Arenteiro. El año pasado fue titular en el Municipal de Espiñedo. ¿Cómo ves el partido?

«Será un partido igual o más disputado que el del Lugo. También dependerá del estado del césped. Recuerdo que el año pasado sólo hubo juego directo y muchos duelos aéreos. Con respecto a nosotros, tenemos que mantener con nuestro estilo, jugar la pelota y estar atentos sobre todo en las segundas jugadas sin dar un paso atrás».

De ser el tercer central el año pasado a convertirse, con Alberto Varo, que han disputado todos y cada uno de los minutos de esta temporada.

«Da mucha confianza. Para un central es difícil entrar en el once. Normalmente, los jugadores del ataque suelen tener más rotación y protagonizan los cambios, pero eso no pasa tan a menudo en la retaguardia. Poder tener esta continuidad este año me ha ayudado a tener más confianza en cada partido».

¿En qué ha cambiado el Unai Dufur del año pasado con el de esta temporada?

«Principalmente en la confianza. Creo que, si el año pasado hubiera conseguido acumular ciertos partidos consecutivos, quizás me habría consolidado en el once, sin embargo, claro, también tuve una competencia fuerte. Al final, cuando eres titular en uno de cada siete partidos, sales mucho más nervioso porque podría ser tu último partido y eso acaba influyendo en tu juego. Esta temporada he notado una mejora con el paso de los partidos. En los primeros partidos vas con un poco más de cuidado, pero poco a poco te acabas liberando y eso se nota en el juego».

En general el Nàstic no tiene la solidez defensiva de la última temporada. ¿A qué piensas que se debe?

«Sí, es cierto que el año pasado hicimos un curso defensivamente muy bueno. Este año nos han marcado más goles, pero muchos de estos han venido por ciertos errores puntuales y también de jugadas de pelota parada. Al final, considero que son evitables y si seguimos trabajando, con el paso de las jornadas los iremos corrigiendo».

Ahora, su pareja habitual es Oscar Sanz. ¿Cómo se siente a su lado?

«Muy cómodo. Óscar es un animal. Además, como es mediocampista, nos ayuda en la salida de la pelota. Nos complementamos bien».

¿Cómo os coordináis?

«Nos ayudamos el uno al otro. Si el juego pasa por su zona, yo veo la jugada de cara y le puedo mandar más, porque quizás tiende a ir más hacia la banda o adelantarse. Cuando la situación es en la inversa, es él quien da las órdenes».

De momento, Gorka Pérez y Antonio Leal viven lo mismo que usted la temporada pasada.

«Creo que es un poco diferente porque, por ejemplo, Gorka tuvo mala suerte de lesionarse al acabar la pretemporada. Leal tampoco ha podido estar al 100% y ha pasado unos días con molestias. Entiendo que eso comporta no jugar. Lo viví el año pasado y sé que verte en el banquillo es difícil, pero no hay otra opción que seguir trabajando para aprovechar la próxima oportunidad».

¿Se ha marcado algún objetivo personal?

«No. Me centro en mejorar y aprender cada día, tanto de Óscar como del míster».