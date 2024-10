Dani Vidal: «No me gusta que nos hayan llegado tanto al área. No tendría que pasar»

Publicado por Arnau Montreal Quesada Verificado por Creado: Actualizado:

El técnico del Nàstic, Dani Vidal, salió más que insatisfecho después del empate amargo contra el Lugo. Vidal fue contundente en palabras en Tarragona Ràdio: «Es un empate negativo. Te metes 0-2 fuera de casa entrante bien al partido y teniéndolo controlado y acabas así». Con respecto al duelo, el entrenador grana lo resumió como «un partido caótico lleno de idas y vueltas que beneficiaban el Lugo». Además, añadió que «En la segunda parte hemos tenido una clara de Antoñín para hacer el tercero y se lleva un trompazo importante del portero. Finalmente, Álex Jiménez también ha tenido la última ocasión que tendría que haber acabado dentro. Al final no ha pasado como contra el Barakaldo y han enviado una pelota al travesaño, podríamos haber perdido el partido. No me gusta que nos hayan llegado tanto al área. Eso no tendría que pasar».

A pesar de sufrir de lo lindo durante casi todo el partido, el Nàstic tuvo acciones para acabar de matar el encuentro, especialmente la de Álex Jiménez. En este sentido, Vidal apuntó que «sabíamos que veníamos a jugar contra un equipo poderoso. Estas ocasiones se tienen que resolver porque al rival, jugando en casa, siempre te encierran en el área. Tenemos jugadores de calidad, las próximas acabarán dentro».

Finalmente, el técnico hizo referencia a la titularidad de Nil Jiménez: «Joan Oriol ha pasado la semana prácticamente sin entrenar y con molestias en la espalda. En la primera parte nos llegaban mucho por aquella banda. A partir de la amarilla sabíamos que las aproximaciones no se detendrían y que podría llegar una expulsión. Oriol ha calmado las acciones por allí».