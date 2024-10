Dani Vidal: «El equipo ha crecido y tenemos recursos y la tranquilidad para generar más peligro»

Publicado por Arnau Montreal Quesada Verificado por Creado: Actualizado:

El técnico del Nàstic, Dani Vidal prepara el duelo contra el Lugo de fin de semana con toda la plantilla a su disposición. Este será el primero de los dos partidos consecutivos fuera de casa para enfrentarse al Lugo. Vidal describió el conjunto como «un histórico de la categoría que ha cambiado gran parte de la plantilla con jugadores muy jóvenes y de gran nivel».

Los gallegos no han tenido el mejor inicio de la temporada, pero el técnico grana no quiso bajar la guardia: «Formar un nuevo proyecto siempre necesita tiempo, pero tienen muy claro cómo tienen que jugar. Contra el Andorra, la semana pasada, hicieron un partido completo que no se llevaron porque les anularon un gol. Nos exigirán la mejor versión».

Con todo, el mal inicio de curso puede traer nerviosismo en la grada y en el césped, con todo, Dani Vidal subrayó que «nosotros tenemos que dejar eso de lado y centrarnos en nosotros mismos. Si encaramos bien el partido e impulsamos nuestro juego, seguramente se sentirán incómodos y tendremos opciones de llevarnos el partido».

El Lugo destaca por su escasez ofensiva, un problema en el que el Nàstic ha mejorado. En este sentido, Vidal señaló que «el equipo ha crecido mucho esta temporada. Tenemos los recursos y la tranquilidad para generar más peligro y más ocasiones de gol que el curso pasado. Estamos dando pasos adelante».