Sigue en directo el Nàstic-Real Sociedad B

Justo antes del gol, el delantero grana había fallado un mano a mano contra Fraga después de un error en la salida de la pelota del portero. Eso no hizo bajar los ánimos al delantero que tenía el gol entre ceja y ceja. Primero el central rival le birló el gol del empate y ahora eso. No podía pasar de nuevo. La centrada por la banda de Narro la fue a rematar con todo, incluso acabó haciéndose daño con el defensa rival. Pero se dejó el alma para marcar el 2-1.

Pérdida de pelota del Nàstic que acaba con una pelota en profundidad cabe en la banda. Marc Fernández y Pol Domingo no se entienden y la pelota se filtra hacia el área. Entonces, Óscar Sanz no tapa la acción y Balda perfora la portería de Varo.

En estas seis primeras jornadas de competición ha aparecido un nuevo rey a la categoría. El rey León. La Cultural Leonesa se sitúa como líder de la categoría con 16 puntos. Los leoneses acumulan cinco victorias y sólo un empate y han marcado un gol y sólo han encajado dos. El proyecto de Llona todavía no ha chocado con el techo y eso hace plantearse si será la Cultural Leonesa el nuevo Deportivo de la Coruña y mantenga el liderato con un ritmo imposible de igualar.

Óscar Sanz vuelve a situarse como el central titular al lado de Unai Dufur y ya van tres jornadas consecutivas. Y no parece que eso cambie en un futuro próximo. Eso hace, cada vez más, centrar la atención a los fichajes Antonio Leal y Gorka Pérez, que tendrán que dar un paso adelante para ganarse la confianza y recuperar la titularidad que les ha birlado a un mediocampista.

No hay quien mueva a Óscar Sanz

Marc Fernández , titular

Mínimo cambio y sorpresa al once de Dani Vidal. El técnico grana esta temporada mantiene a sus hombres de confianza al once y casi no lo cambia. Con todo, cuando lo hace, tiembla. Jaume Jardí, el 10 grana y autor del golazo contra el Ourense se ha quedado en el banquillo en favor de Marc Fernández. La realidad es que el reusense ha ido de más en menos este inicio de temporada y Marc era el hombre de confianza desde el banquillo, siempre el primer cambio y, ahora, titular. Veremos si este cambio también afecta en la posición a Víctor Narro.