Sigue en directo el Barakaldo-Nàstic

Centrada en banda de Víctor Narro que Pablo no ha podido rematar.

Si funciona, no lo cambies

Dani Vidal ha apostado por repetir el once que alcanzó la victoria contra el Tarazona. Óscar Sanz vuelve a ser el central titular, esta vez sólo por encima de Gorka Pérez, porque Antonio Leal no ha viajado por molestias a la planta del pie. En estas cinco jornadas, el once sólo se ha alterado en dos ocasiones puntuales.