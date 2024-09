«Trabajamos para construir las bases para que los jugadores den el salto al primer equipo»

Publicado por Verificado por Creado: Actualizado:

¿Como se define como entrenador?

«Soy un entrenador que le gusta que sus equipos sean protagonistas en el juego, que tengan iniciativa y mucha actitud. Quiero que mis equipos ataquen y defiendan de forma ordenada, y que reaccionen rápidamente cuando pierden una pelota. Esta categoría es muy competitiva y tiene muy buenas individualidades, así que es un reto, pero a los jugadores los encaja mi idea de equipo, así que estamos trabajando para establecerlo».

¿Qué le hizo venir al Nàstic?

«Después de alcanzar el ascenso a la Liga Elit con el Vilanova i la Geltrú, el club decidió no renovarme. A partir de aquí, mi objetivo era encontrar un proyecto realmente atractivo. No quería entrenar por entrenar, sino un club con una apuesta importante. Cuando me surgió la propuesta del Nàstic no me lo pensé dos veces. Creo que llegar a este club es un paso adelante para mí y estoy muy satisfecho de lo que me he encontrado al llegar».

Su carrera como entrenador está ligada al fútbol amateur.

«He entrenado durante seis temporadas al Cubelles, alcanzando un ascenso, y las dos últimas al Vilanova i la Geltrú, subiendo también de categoría. Además, tengo más de 10 años de experiencia entrenando equipos de la base del Vilanova».

El Juvenil A del Nàstic ha empezado la temporada con dos victorias y una derrota, ¿qué balance hace?

«Muy positiva. Haber empezado sumando 6 de nueve con un calendario complicado nos aporta tranquilidad y confianza y más teniendo en cuenta la manera de ganar los puntos. El equipo se está adaptando rápidamente a la idea de juego, hemos mostrado un juego muy propositivo y con mucha personalidad».

¿Qué objetivo se marca esta temporada?

«Hemos vuelto a la División de Honor después de jugar el año pasado en Nacional, así que nuestro primer objetivo es mantener la categoría. A partir de aquí, iremos partido a partido sin renunciar a objetivos más elevados. Veo al equipo con un potencial enorme, así que si las cosas evolucionan como hasta ahora y respetan las lesiones, seremos capaces de ser más ambiciosos. Con todo, tenemos que ser prudentes y trabajar de lo lindo para consolidar al Nàstic en la categoría».

La División de Honor es una categoría exigente.

«Sí. Estamos entre los mejores juveniles de Cataluña, Aragón y Baleares. Estamos entre equipos con muchos recursos, pero somos el Nàstic y lo que tenemos que hacer es hacernos un hueco en la categoría y competir contra todos».

¿La metodología de trabajo está ligada con el estilo del primer equipo?

«Sí, es nuestro faro. Los rasgos identitarios del juego del primer equipo los trabajamos para que también sean los nuestros. Evidentemente, también hay espacio porque nosotros como cuerpo técnico añadimos matices, también adaptados a nuestros jugadores. Además, también trabajamos en formarlos más allá del fútbol. Están en la etapa final de la adolescencia, y también tenemos que enseñarlos a nivel emocional para que sepan gestionar las diferentes situaciones que se pueden dar durante una temporada».

Esta semana, el tarraconense Adrián Alves firmó la renovación con el Nàstic y tiene ficha profesional, igual que Oriol Subirats. ¿Qué puede decir del jugador?

«Es un jugador de primer año con mucho talento y con muchas capacidades técnicas. Juega bien por dentro y toca la pelota bien y con criterio. Es un jugador muy trabajador y muy implicado en el equipo. Ojalá se puedan dar más circunstancias como la de él o la de la Oriol, porque significará que estamos haciendo las cosas bien».

Este es un objetivo añadido.

«Lo más importante es trabajar en las mejores herramientas y mejores condiciones para ayudar a los jugadores y prepararlos para que den el salto, y aquí lo tenemos. Tampoco nos tenemos que engañar, es un salto muy grande con el primer equipo, pero tenemos que construir las bases para que acaben llegando».

¿Tener tantos jugadores de la casa en el primer equipo ayuda?

«Mucho. Para que los jugadores se crean que tienen opciones reales de llegar al primer equipo tiene que haber casos tangibles y aquí tenemos muchos. En este club se confía en la cantera, es evidente y sé de primera mano que es una cosa que se comenta en el vestuario y les motiva mucho a la hora de trabajar en el día a día».