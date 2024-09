El mejor Nàstic de la temporada aparece con el resurgimiento de Marc Montalvo

Publicado por Arnau Montreal Quesada Verificado por Creado: Actualizado:

El duelo entre el Nàstic y el Tarazona del último sábado fue un duelo cargado de emoción. La primera victoria en casa sirvió para rendir homenaje al histórico capitán Santi Coch. Además, en este escenario, el conjunto de Dani Vidal mostró su mejor versión de la temporada y, sea por coincidencia o por causalidad, también fue lo mejor de Marc Montalvo.

El riudomenc sumó la segunda titularidad de la temporada. Esta vez, que Óscar Sanz fuera alineado de titular como central le abrió la puerta. En una demarcación con tanto talento cualquier oportunidad es única para brillar y ganarse el puesto, y Montalvo la aprovechó de la mejor manera posible para mostrar el talento que lo llevó al primer equipo hace dos temporadas.

Marc Montalvo no es un jugador que se descubra ahora. Es uno de los mayores talentos que ha surgido del plantel grana en la última década. Sin embargo, sí que había que redescubrirlo. Desde mediados de la temporada pasada, la luz del mediocampista se fue apagando en beneficio de otros compañeros. La irrupción de Óscar Sanz en el once y el nivel, en aquel momento, de Borja Martínez lo relegaron al banquillo. Al final de la temporada, Ander Gorostidi fue quien dio un paso adelante. Sin embargo, el riudomenc no perdió ni la calma ni la motivación al ver cómo los minutos escaseaban.

Este mercado de verano, el jugador tuvo ofertas para dejar el equipo en calidad de cedido, pero tanto él como el cuerpo técnico y la dirección deportiva sabían que su lugar era el Nàstic. Tenía que volver a ganarse la posición y, el sábado, lo consiguió de la mejor de las maneras.

Contra el Tarazona se volvió a ver aquel Marc Montalvo anticipativo, que se lanza al suelo sin miedo para birlarle la pelota al contrario, así como el Montalvo ganador de duelos, haciendo uso de un cuerpo corpulento y trabajado desde la temporada pasada. De nuevo, fue el director de orquesta, conduciendo el esférico a ambos lados con resolución y con la claridad y la paciencia de un líder. Incluso, capitaneó una gran jugada ofensiva. Él solo se deshizo de dos rivales para plantarse en la frontal del área. Era una jugada hecha por él y se merecía finalizarla, pero no se atrevió. Siempre hay margen de mejora.

El técnico, Dani Vidal, destacó el riudomenc en la rueda de prensa posterior al duelo y mostró que era consciente de la situación que había pasado: «Un jugador joven muchas veces tiene más fácil dar el rendimiento cuando aterrizas en el primer equipo porque no eres consciente de la presión y después cuesta más», apuntó. Además, Vidal añadió que «Montalvo ha hecho un gran partido y estoy satisfecho porque ha dado un paso adelante para demostrar su nivel y revertir una situación de no jugar muchos minutos al final de la temporada pasada. Yo quiero jugadores así. Capaces de dar pasos adelante y tirar puertas al suelo».

Esta fue la segunda victoria consecutiva, y, más importante, puso el Nàstic en el buen camino con un gran juego colectivo.