El Nàstic disfruta de un penalti 539 días y 51 jornadas después del anterior

La victoria del Nàstic contra el Amorebieta fue satisfactoria. No tanto por el nivel de juego, porque los grana participaron en un partido trabado, con mucha lucha y muchas faltas, pero con pocas ocasiones y poco juego fluido, como porque se ganó gracias a un penalti que generó y ejecutó Joan Oriol en el último minuto de partido.

Eso no sólo significó la primera victoria de la temporada, sino que rompió una sequía casi histórica de 539 días sin disfrutar de ninguna pena máxima a favor. De hecho, la última la ejecutó Javi Bonilla y dio la victoria al Nàstic contra el Calahorra un 19 de marzo de 2023 en el tercer duelo de Dani Vidal como primer entrenador.

Vidal destacó que la victoria dará «confianza y tranquilidad». Los grana sumaron la primera victoria de la temporada, una que sirve de liberación después de dos empates consecutivos en casa. Los de Dani Vidal lo consiguieron desde la lucha y la defensa, tal como alcanzaron la temporada pasada contra el Teruel con un gol de Trigueros en el último minuto y contra el Barça Atlètic, con un golazo de Gorostidi en el descuento. Con todo, el triunfo contra el Amorebieta fue todavía más dulce.

El capitán Joan Oriol lideró un contraataque por la izquierda en el minuto 96. Marc Fernández vio cómo el cambrilense ganaba la espalda de Carbonell y sirvió una asistencia exquisita. El lateral local no pudo hacer nada más que tropezar y hacer penalti. Fernando Román Román, el árbitro, estaba a un palmo de la jugada y no dudó en señalar la pena máxima.

La reacción de los jugadores grana habló por sí sola. Marc Fernández y Joan Oriol se abrazaron eufóricos, conscientes de lo que significaba tanto para el partido como para el equipo, volver a disfrutar de un penalti a favor. Por otra parte, Gorostidi cayó de rodillas al suelo sin creerse la jugada y con un sentimiento grande de liberación. Joan Oriol no erró. De hecho, todavía no lo ha hecho desde los once metros en los tres penales que ha ejecutado.

Esta pretemporada el Nàstic se pudo preparar para la ocasión. Los grana tuvieron dos penaltis, uno lo marcó Joan Oriol de panenka para poner el 1-0 contra el Huesca y el otro lo falló Pablo Fernández contra el Zaragoza.

539 días y 51 jornadas después

La última vez que el Nàstic disfrutó de un penalti a favor en un partido de liga oficial fue el 19 de marzo de 2023. Lo que significa que han pasado 539 días, casi un año y medio y 51 jornadas de liga regular. De hecho, según apuntó el analista Pedro González, los grana se quedaron a una de romper el récord histórico de la categoría. Entonces, un remate de Marc Álvarez a manos de un defensor acabó con un penalti que ejecutó Javi Bonilla y que dio la victoria al Nàstic por 3-2 contra el Calahorra.

Este era el tercer duelo de Dani Vidal como primer entrenador, pero no el primer penalti con el técnico en el banquillo. El 5 de marzo de 2023, en su estreno en el banquillo, el Nàstic ganó a la Real Sociedad B por 2-0 con un gol de Joan Oriol de penalti, quien, entonces, era el segundo lanzador después de Bonilla. Los últimos penaltis del Nàstic son sinónimos de victoria y los grana esperan alargar la racha este sábado contra el Tarazona.