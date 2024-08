Dani Vidal: «Quiero el equipo reconocible del año pasado, pero que pueda dar un paso adelante»

Publicado por Verificado por Creado: Actualizado:

¿En qué momento dejó de pensar en el día del Málaga para volver al trabajo?

«Al principio costó, pero es cierto que, a nivel personal, empecé a notar que dejaba de pensar el primer día que volvimos a entrenar. Era la terapia que necesitaba, volver a pisar el césped. Nos ayudó mucho ver la cara de ilusión de los nuevos jugadores, porque los que tuvimos que vivir el momento pasamos nuestro luto. Con la pelota rodando y todos los engranajes de nuevo en acción, hizo que se notara una vibración diferente al ambiente, clicamos».

¿Esta vez tiene que servir de gasolina para esta temporada o es mejor dejarlo estar y mirar adelante?

«Nos tiene que servir de motivación, pero no sólo aquel día, sino toda la temporada pasada, porque hicimos muchas cosas bien. Soy una persona que le gusta tener esta capacidad de superarse en el día a día, no sólo temporada a temporada. Pusimos el listón muy alto, pero el objetivo tiene que ser este: repetir el que hicimos bien e, incluso, intentamos dar todavía una mejor versión de la que mostró el equipo el curso pasado».

¿A nivel personal, qué ha cambiado con respecto a aquel día?

«Cada año se va mejorando a través de la experiencia, y más con el curso pasado. La acumulación de estas vivencias te da más recursos, no sólo en el sentido futbolístico, sino también para gestionar mejor el día a día con los futbolistas y el entorno. Afronto el nuevo año con más confianza que nunca».

El año después de la caída en Llagostera, el equipo se levantó y alcanzó el ascenso. ¿Es aquella temporada un buen referente para este año?

«Sí, por descontado. Todos los que hace mucho tiempo que estamos en la casa acabamos teniendo vínculos con gente que estuvo en el primer equipo en aquella etapa. Todo el mundo te anima a seguir el ejemplo. Simplemente tenemos que mejorar lo que hicimos la temporada pasada. A veces bromeamos y decimos que es muy fácil, porque sólo tenemos que hacerlo mejor durante 15 segundos más y ya estaría».

Continúa el proyecto en el banquillo con el cuerpo técnico renovado. ¿Facilita el trabajo?

«Mantener el cuerpo técnico y un bloque importante de jugadores con respecto a la temporada pasada ayuda mucho. Nos permite trabajar desde el primer día aspectos futbolísticos que la temporada no fuimos capaces de introducir tan pronto. Hay muchas cosas que ya vienen automatizadas y nos permite darle una vuelta más al equipo. Además, ayuda a la adaptación de los nuevos».

La comparativa con la última temporada siempre estará. ¿Se puede igualar el arranque del año pasado?

«Nos tenemos que enfocar sólo en el partido del sábado contra el Ourense. Creo que una de las claves de la última temporada es que no nos metimos en la mochila el peso de mirar siempre a medio plazo y nos centramos en el día a día. Hoy pedía a los jugadores que entrenaran como si fuera el último del año y así hasta que llegue el día de partido».

¿Se podrá mantener esta mentalidad cuando ya se ha apuntado al ascenso?

«Dependerá de nosotros. Entiendo que a los aficionados les guste ilusionarse y mirar a medio o largo plazo. La vida me ha enseñado que cuando no haces bien las cosas, las tienes que cambiar, pero si hay alguna cosa que funciona, se tiene que mantener. No nos podemos poner esta carga encima. No podemos mirar si dentro de un mes queremos tener nueve puntos, si todavía no hemos sumado los tres primeros. Eso te hace vivir con una angustia innecesaria y no vale la pena, así que mantendremos la misma filosofía».

El estreno este sábado será un poco frío sin público.

«Sí, entristece un poco, porque, como ya he comentado alguna vez, el fútbol sin el espectador no tiene ningún sentido, pierde la gracia. A ninguno de los que seremos sobre el césped le gustará jugar a puerta cerrada. Si una cosa tiene bonita el fútbol es la afición y la pasión que hay detrás, no estarán dentro del campo, pero si que sentiremos su apoyo desde bien cerca».

Sin público, puede parecer que sea un partido más de pretemporada. ¿Se tiene que trabajar para evitar que se pierda la tensión competitiva?

«Nosotros estamos totalmente centrados en el partido. Estamos bien concienciados de lo que significa el primer partido de liga. Hay tres puntos sobre la mesa e intentaremos dar nuestra mejor versión aislándonos del hecho de que no haya público».

Como el año pasado, ha tocado a la primera jornada un rival gallego que ha ascendido este año. ¿Qué espera del Ourense?

«El Ourense es un equipo que tiene una filosofía clara de juego. El año pasado hicieron una gran temporada y fueron campeones por méritos propios. Este tipo de equipos son especialmente peligrosos en las primeras jornadas, porque llegan con mucha ilusión. Es nuestro trabajo frenarlos e imponer nuestro estilo sobre el césped».

¿Qué equipos espera luchando por la parte alta?

«Volverá a ser muy competitiva. Los equipos del norte son muy agresivos y cuesta mucho marcarles goles. Clubs como la Andorra, la Ponferradina y la Cultural Leonesa han hecho equipos con un presupuesto muy alto. La Zamora, que acaba de subir, también ha hecho un gran gasto para confeccionar el equipo. Sin contar con que también hay los filiales».

¿Cómo ha sido el proceso de confeccionar el equipo este verano?

«Ha sido diferente porque entramos un poco tarde. La dirección deportiva tenía un plan A y un plano B según lo que pasara contra el Málaga y, al final, son cuatro semanas de desventaja con respecto al resto. Con todo, he notado que este año ha habido muchos jugadores que se han ofrecido a venir cuando el año pasado no podíamos acceder a ellos. Ha sido un mercado diferente, hemos ido con más calma».

¿Su implicación ha sido igual que el curso pasado?

«Sí. Dos o tres días después del partido contra el Málaga ya estaba hablando con jugadores. Primero entra la dirección deportiva, sin embargo, a veces el entrenador también tiene que hablar con el futbolista para que acabe de decidir si viene o no».

¿Hay alguna posición en concreto que se tenga que reforzar?

«Independientemente de los efectivos que tengamos en cada posición, lo más importante es que el jugador que llegue dé un plus. Por mucho que se diga que nos falta un jugador de ataque, si llega y no da el nivel, no tiene sentido ficharlo».

¿Jugadores como Mario Rodríguez o Unai Dufur, que tuvieron menos minutos el curso pasado, tienen que dar un paso adelante?

«Sí. Si están con nosotros es que confiamos en que lo puedan hacer. A veces hay jugadores que necesitan un año de adaptación, ya se vio el año pasado con el salto que dio Andy Escudero. Tengo plena confianza en ellos».

¿A nivel físico, cómo llega el equipo?

«Bien. Hay jugadores que necesitan más trabajo. Nil Jiménez todavía le falta un poco, porque sólo lleva tres semanas con nosotros y no está desde el principio. En el caso de Álex López, tenemos que tener paciencia. Estará listo cuando lo diga Jordi Abella, porque correr de más puede acabar con lesiones».

¿Qué tiene que ver a Dani Vidal en el césped para estar satisfecho?

«Sobre todo que seamos competitivos. Habrá días mejores y peores, pero si se compite, habrá más días que ganas aunque juegues mal. Quiero el equipo que se vio al curso pasado, pero que haya dado todavía un paso más adelante».