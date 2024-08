Victoria contundente y plácida de un Nàstic que está a punto para empezar la liga (3-0)

Publicado por Arnau Montreal Quesada Verificado por Creado: Actualizado:

El Nàstic ya está a punto. La conjunta grana ganó por un contundente y plácido 3-0 contra el Espanyol B en el que ha sido el último test del equipo de esta pretemporada. Antoñín, por partida doble, y Jaume Jardí fueron los goleadores en el Salou Sports Center en un partido de entrenamiento que se ha disputado a puerta cerrada. Los tarraconenses se han mostrado veloces y ordenados en ataque con rápidos contraataques liderados por un Víctor Narro inspirado. También atentos en defensa en un duelo en el cual casi que no han sufrido.

Dani Vidal optó por un once que bien podría ser titular a falta de dos o tres cambios. En la punta de ataque, Pablo y Antoñín estuvieron acompañados por Víctor Narro y David Concha, el primero por la izquierda y el segundo por la derecha. En medio del campo destacaba Arnau Sans, jugador del plantel que pudo disfrutar de la titularidad supliendo en Gorostidi. El fichaje, Álex López, se incorporó a los entrenamientos el último miércoles y se quedó en la grada sin minutos porque él sigue su pretemporada particular antes de ponerse al 100%. También estaba en la grada Borja Martínez, quien fue el mediocampista titular indiscutible el año pasado que ahora está a la espera de su salida. Gorka y Dufur formaban el eje defensivo con Joan Oriol i Tirlea a ambos lados y Dani Rebollo en la portería.

El Nàstic era el equipo más en forma. A una semana de empezar la liga y una categoría más que el filial perico, los de Dani Vidal se hicieron amos y señores de la pelota de los primeros minutos. Lo que más destacaba era la rapidez y la decisión. Con la pelota en los pies, los grana dotaban de velocidad al partido por las bandas. Víctor Narro fue el protagonista y fue todo un incordio para la defensa perica. El mallorquín ganó su marca por la izquierda y resolvió la jugada dentro del área con calidad con una pelota picada que pasó por encima del portero rival. Sólo los palos evitaron el golazo, pero no el 1-0 porque Antoñín estaba preparado, como 9 puro, para pillar el rechace y marcar a placer el primero.

En defensa el Nàstic no sufría. El único susto en la retaguardia de la primera mitad fue el cambio de Gorka Pérez. El central sintió molestias musculares y Dani Vidal no dudó a cambiarlo por precaución. En la otra área, los grana subían la intensidad en la presión, con un Antoñín que se dejaba el alma en las botas y también protestante. No hay amistoso que valga para el punta grana. Con un gol no estaba satisfecho, así que tuvo otro con los mismos protagonistas involucrados.

Joan Oriol vio cómo Narro arrancaba por la izquierda y no dudó. Pasada en largo que ganó el extremo mallorquín y, cuando este fregó el área pequeña, dejó en bandeja el 2-0 en Antoñín. La conexión entre los jugadores de ataque ya se está forjando y eso son buenas noticias para Dani Vidal. El partido podría haber ido 3-0 al descanso, pero el remado de David Concha, muy participativo a pesar de jugar fuera de su posición, fue bloqueado por un defensor.

A la segunda mitad Vidal cambió por completo el equipo con Antonio Leal, que entró por Gorka Pérez, como único jugador que repetía sobre el césped. A pesar de los cambios, el estilo se mantuvo con un Nàstic incisivo en las transiciones. De hecho, de esta manera llegó el tercero. Mario Rodríguez, de espuela, habilitó la jugada de Jaume Jardí. El reusense no erró en la definición y puso el 3-0 después de una jugada rápida de tres pases.

El Espanyol despertó y, en cinco minutos, envió una pelota al travesaño y obligó a aparecer a Alberto Varo, pero estas dos jugadas aisladas fueron las únicas de peligro en todo el partido. De hecho, si el marcador se tenía que ampliar, habría sido a favor del Nàstic porque Mario tuvo un mano a mano con el portero rival, pero el extremo erró.

El Nàstic supo anestesiar el partido contra un Espanyol que jugaba con un hombre menos por lesión para despedirse de la pretemporada con una nueva victoria dejando la portería a cero y, sobre todo, muy buenas sensaciones en ataque con la conexión de Víctor Narro, Pablo y Antoñín. Queda una semana para empezar la liga y el Nàstic ya está preparado.