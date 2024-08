El Nàstic mejora defiende y centra los esfuerzos en afilar la punta de ataque

Publicado por Arnau Montreal Quesada Verificado por Creado: Actualizado:

El Nàstic sigue dando pasos adelante contra los poderosos. El miércoles, los grana se pusieron a prueba contra un nuevo rival de Segunda División, el Real Zaragoza y, a pesar de la derrota, mostró una mejora con respecto al duelo contra el Castellón, especialmente en el aspecto defensivo. Con todo, esta semana exigente no da ningún respiro porque los grana disputarán mañana el Ciutat de Tarragona contra el Huesca (20 h) otro rival que, la próxima semana, ya empieza la liga.

El Nàstic se marcó una pretemporada exigente, con tres duelos consecutivos contra rivales de superior categoría con más rodaje. Este fue un deseo del técnico Dani Vidal, quien apuntó en el postpartido que «me gustan las pretemporadas exigentes. Son el escenario perfecto para que los rivales saquen a la luz nuestros puntos débiles y cuanto antes los detectamos, mejor».

Los grana mostraron más aseados en defensa. Dani Vidal todavía está buscando la combinación de centrales titulares. El miércoles, Unai Dufur y Antonio Leal fueron los escogidos. Leal presentó su candidatura a la titularidad disputando los 90 minutos del duelo. El central andaluz fue de menos además, a la primera mitad se sumó a la falta de contundencia defensiva general del equipo y tuvo dudas en la salida de la pelota. Las dos cosas las mejoró al segundo tiempo, donde se mostró más calmado, seguro y convincente. El gaditano aterrizó para ser titular y, de momento, es el que mejor se ha mostrado.

De la misma manera, Víctor Narro fue el segundo de los fichajes que el miércoles disfrutó de los 90 minutos. El extremo jugó tanto a la derecha como a la izquierda, se mostró un poco tímido a la hora de driblar, pero dejó una faceta de jugador de línea de fondo que el Nàstic también necesita.

El transcurso del partido también mostró la importancia de Óscar Sanz y Pol Domingo. Cuando los dos jugadores pisaron el césped del Nuevo Estadio, el equipo cambió por completo. Si mantienen el nivel y el físico, ningún compañero que les dará sombra.

Con la defensa mejorada, pero al 100%, todavía hace falta para perfeccionar la definición al ataque. Pablo Fernández tuvo una fría y una caliente el miércoles. Por una parte, se mostró una pieza indiscutible al once, porque él solo generó más espacios y creó más jugadas que ningún otro compañero. Por otra parte, erró uno mano a mano y un penalti. La entrada de Antoñín al segundo tiempo dejó claro es la mejor pareja actual de Pablo al once y, de rebote, demostró la necesidad de incorporar una nueva pieza al ataque.

De la Peña , lejos de Tarragona

Con el estreno de Nil Jiménez, el único jugador que no ha debutado de grana es Iván de la Peña. El central, que no cuenta como jugador sub-23, tiene el futuro lejos de Tarragona. De esta manera, Vidal no descartó nuevos movimientos en lo que resta de mercado. Reforzar la delantera está en el punto de mira, pero las dudas defensivas también han abierto la puerta para buscar un refuerzo en la retaguardia, si surge una ganga.