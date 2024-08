Un solitario gol de Luna amarga el clásico de verano a un Nàstic mejorado

Publicado por Arnau Montreal Quesada Verificado por Creado: Actualizado:

Mejora sin premio. El Nàstic sumó la segunda derrota de la pretemporada contra un Real Zaragoza sólido que aprovechó sus momentos de superioridad. Los grana fueron de menos además, pero volvió a pecar de falta de contundencia en ataque desperdiciando uno mano a mano y un penalti. Con todo, los grana van plantar cara.

El Real Zaragoza empieza la liga la semana que viene y aterrizó en el Nou Estadi bien preparado. Después de los primeros minutos de tanteo, los de Víctor Fernández empezaron a dominar el terreno de juego. Controlaban el esférico y apuñalaban la conjunta grana por la banda de Joan Oriol.

Los grana también tenían sus opciones al ataque. Aunque el bloque defensivo aragonés era sólido, Narro y Tirlea conseguían dar la lata por la banda derecha. El lateral ejecutó una centrada en el segundo palo que Marc Fernández no remató de milagro.

Detrás, Dufur y Leal se mostraron poco contundentes. Después de la pausa de hidratación, el Zaragoza se esforzó con los centros laterales que la defensa grana sacaba, pero sin alejar el peligro y manteniendo las jugadas vivas. Con todo, fueron suficientes para sobrevivir al descanso. Quien destacó es Pablo Fernández. El asturiano se vio muy activo tanto en ataque como en defensa. El atacante tuvo uno mano a mano, una jugada que él mismo generó con Mario, pero Poussin reaccionó rápido y evitó que Pablo lo superara con un globo.

La segunda mitad empezó con susto. En la salida de un córner, el árbitro detuvo momentáneamente el juego por falta de luz. Eso atrajo más de un mal pensamiento en los nastiquers de la grada. Y fue acompañado con el gol. La centrada impactó con Luna. No remató, sino que chocó en el hombro del aragonés y acabó en el fondo de la red.

El gol no hundió en el Nàstic, sino que marcó un paso adelante. Incluso subió un poco la presión, que se echó de menos en la primera parte. El esfuerzo tuvo recompensa. Una mala cesión de la defensa del Zaragoza acabó con Pablo regateando al portero. Poussin no pudo hacer más que cometer penal. El árbitro lo vio y lo silbó. Así fue como, más de un año y medio después, el Nàstic tuvo un penalti a favor. Aunque sea pretemporada, a reacción del Nou Estadi fue como la alegría de reencontrarse con un viejo amigo. Con todo, Pablo no lo aprovechó y lo erró con una mala ejecución.

Con los minutos y los cambios el Nàstic fue además tanto en defensa como en ataque. Leal cogió más contundencia a la retaguardia, más control con Óscar Sanz en la medular y Jardí y Concha reactivaron el peligro. Los grana subieron la intensidad, pero fue insuficiente para empatar el duelo.