El Nàstic se interesa en Noel López para que sea el nuevo Alan Godoy

El Nàstic de Tarragona busca un nuevo Alan Godoy para reforzar la delantera. La dirección deportiva encabezada por Javi Sanz ha puesto en su punto de mira buscar una pieza con unas características similares en la del delantero canario: un jugador sub-23 con talento, gol y velocidad y con mucha hambre de dar un golpe sobre la mesa en un equipo que aspira al máximo. De esta manera según señaló el último viernes al periodista Ángel Garcia, la entidad grana se ha interesado en el delantero gallego Noel López.

López es un jugador que hace dos años que milita en el Real Madrid Castilla. El de Sillera surgió de la base del Deportivo de la Corunya, donde despuntó para subir todos los esgraons de la base hasta llegar a debutar con el primer equipo la temporada 2021/2022. Entonces, apuntó como el delantero gallego de futuro con 4 goles en 28 partidos en el año de su debut. Este potencial llamó la atención de la entidad madridista, quien no dudó al fichar el talento gallego. Bajo las órdenes de Raúl González no ha tenido la misma suerte que en el Deportivo, acumulando 20 partidos y un gol en dos temporadas. La última, tapada por las lesiones y recaídas que no han hecho más que impedirle brillar como lo hizo al Deportivo.

Este año, el jugador y el club blanco han encontrado que la mejor solución es la cesión en un nuevo equipo y, según apuntó Ángel Garcia, no sólo el Nàstic está interesado, sino que la Zamora y el Marbella también han llamado en la puerta. Este último, con más fuerza.

El técnico Dani Vidal destacó en el postpartido contra el Castellón que una de las prioridades es reforzar la delantera, y el Nàstic ha encontrado la solución en forma de cesión de un jugador sub-23 y con hambre, de la misma manera que Alan Godoy.

Noel López destaca por su movilidad entre las líneas defensivas, convirtiéndose en un delantero veloz que busca el espacio y, de esta manera, un complemento ideal a Pablo Fernández. De llegar, López reforzaría la delantera compitiendo también con Antoñín y el Nàstic, si no hay ninguna novedad de última hora, prácticamente daría la plantilla por cerrada.