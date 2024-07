El Nàstic de la temporada 23/24: una familia que ha trabajado unida para completar un curso de excelente

Una semana y un día después del amargo final contra el Málaga en el Nou Estadi Costa Daurada, toca poner punto final a la temporada haciendo una valoración de todos aquellos jugadores y técnicos que dejaron el Nàstic de Tarragona muy cerca de volver al fútbol profesional. Esta será una temporada que, para bien o para mal, ya ha pasado a la historia de la entidad grana.

El proyecto del Nàstic 23/24 se confeccionó pronto. De hecho, antes de empezar la pretemporada a mediados de julio, Dani Vidal ya contaba con el 85% de la plantilla. El objetivo era formar un bloque de trabajo pronto, y tuvo sus frutos porque el inicio de la temporada fue inmejorable con siete jornadas de imbatibilidad y el liderazgo en el bolsillo.

Con la primera derrota contra el Fuenlabrada, llegó una mala dinámica de 7 partidos sin ganar, con eliminación de Copa del Rey incluida. Con la derrota contra el Unionistas, el Nàstic llegó al punto más crítico con Dani Vidal contra las cuerdas. Un gol de Mario Rodríguez al 98’ dio la victoria al Nàstic contra el Tarazona y el míster salvó el ultimátum.

A partir de aquel momento, el grupo se hizo más fuerte, se reenganchó de la parte alta y no falló hasta acabar segundo en liga regular.

El play-off fue ir a la guerra y el equipo mostró un espíritu de lucha que lo hizo superar la eliminatoria contra el Ceuta. En la final, bregó contra la adversidad arbitral, pero finalmente cayeron de la forma más cruel. Aquel fue el punto final de una temporada excelente, sin poder llegar a la matrícula de honor del ascenso.

Alberto Varo volvió a casa para sacarse la espineta de triunfar con el Nàstic y esta temporada ha empezado con buen pie. El Águila de la Canonja se convirtió en la Zamora de la categoría, pero cuando no pudo estar, Dani Parra no bajó el nivel.

La defensa es la línea que menos rotación ha permitido. Joan Oriol, Pablo Trigueros, Nacho González y Pol Domingo se han mostrado imprescindibles y le han ganado la carrera a su competencia sin ningún problema. De hecho, la presencia de Dufur, Recio y Tirlea ha acabado siendo más residual y obligada cuando ha habido alguna baja. Con Varo, han cerrado una liga regular sólida con 24 goles en 38 partidos.

Este año, el medio del campo es donde ha habido más competencia. Montalvo, Sanz, Borja y Gorostidi han tenido su momento para brillar, con Sanz i Borja como los más constantes. Los extremos han seguido la misma tendencia, con Concha, Escudero y Jaume Jardí como los grandes protagonistas. De hecho, Andy acabó por definir todo un sistema de juego.

Hasta la llegada de Alan Godoy, el Nàstic ha sido huérfano de goleador. Santamaría ha jugado por debajo de las expectativas, Marc Fernández apareció a la segunda mitad de la temporada y Pablo ha crecido, aunque ha brillado más al lado del delantero canario.

Los movimientos empiezan en el mes de julio