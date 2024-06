Lluís Fàbregas reacciona a la sanción: «Ha sido injusta, desproporcionada y no es merecida»

Publicado por Arnau Montreal Quesada Verificado por Creado: Actualizado:

El director general del Nàstic, Lluís Fàbregas, ha reaccionado durante la mañana de este jueves a la grave sanción que ha impuesto al Juez Disciplinario Único al Nàstic después de los hechos del Nàstic-Málaga. Desde el ente han castigado al Nàstic con el cierre del estadio por 4 partidos, así como más de 10.000 euros de multa y sanciones concretas a los jugadores Nacho González y David Concha. Lluís Fàbregas ha destacado que «estamos muy decepcionados por esta sanción. Es injusta, desproporcionada y, sin ningún tipo de duda, no es merecida».

En este sentido, Fàbregas ha lamentado que «el Juez sólo hace evaluación y valoración del acta arbitral, que describe unos hechos que no se ajustan a la realidad». El informe policial de los Mossos d'Esquadra ha contradicho algunos de los hechos que indica el árbitro en su acta. De hecho, niega que el colegiado haya sufrido por su integridad física y tampoco describen amenazas de muerte hacia el colegiado. Fàbregas ha lamentado que «este informe ha llegado a las instancias federativas, así que espero que lo contrasten y que tengan en consideración lo que realmente pasó». Además, añadió que «el informe de los Mossos d'Esquadra es neutral y no entendemos que no se tenga en cuenta a la hora de fijar una sanción».

Desde el club grana ya han anunciado que recurrirán a la sanción impuesta por la RFEF y, paralelamente, avanzan para preparar una demanda por la vía judicial ordinaria, tal como se anunció el último martes mediante un comunicado y en la rueda de prensa del abogado y miembro de la SAD Antoine Jordà. Fàbregas apuntó que «preparamos una demanda sólida por negligencia por la justicia ordinaria para defender los intereses del Nàstic y restituir la imagen y el nombre de la entidad».

Finalmente, Fàbregas apuntó que «estamos muy tranquilos porque todo el mundo pudo ver lo que pasó, más de 14.500 personas en el Nuevo Estadio y el resto por la televisión o diferentes plataformas. No entendemos la sanción de cerrar el campo cuando no pasó nada anormal sobre el terreno de juego. En otros partidos de play-off también se han lanzado pelotas y no ha pasado nada».