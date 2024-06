Los árbitros de la final del 'play-off' contra el Málaga, premiados con el ascenso a Segunda

Publicado por Arnau Montreal Quesada Verificado por Creado: Actualizado:

Eder Mallo Fernández, el árbitro que silbó la vuelta del Nàstic-Málaga y Daniel Palencia Caballero, el colegiado del partido de ida en la Rosaleda han sido premiados con el ascenso a Segunda División. Así lo ha anunciado hoy lunes el Comité Técnico de Árbitros mediante un comunicado.

Los dos arbitrajes fueron polémicos en la final del 'play-off' de ascenso a Segunda División entre el Nàstic y el Málaga. Eder Mallo Fernández, vasco, pero en el comité castellanoleonés, realizó un arbitraje más que polémico en el duelo del último sábado. El Nàstic acabó con dos hombres expulsados y vio cinco tarjetas amarillas, mientras que el Málaga, con acciones de la misma dureza en la intensidad de una final, no vio ninguno. Destaca especialmente la expulsión más que dudosa de Nacho González en un choque fortuito en el cual el contacto fue mínimo, pero que el árbitro no dudó al castigar con una tarjeta amarilla de que, teniendo en cuenta la permisividad que demostró posteriormente en las acciones del Málaga, es más que cuestionable. Finalmente, el Nàstic también lo recuerda por el partido a Riazor contra el Deportivo, en el cual anuló un gol del Nàstic por una falta inexistente.

Por otra parte, Daniel Palencia Caballero, también vasco, también ha subido a Segunda División. En el partido en la Rosaleda destacó el polémico primer gol con dos pelotas dentro del terreno de juego –una de estas introducidas por Alan Godoy- que se permitió para no interferir en la jugada. Lo que sí que interfirió a la jugada fue el lanzamiento de pelotas en el duelo en el Nou Estadi, que acabó con el partido suspendido durante siete minutos. Finalmente, también destaca el penalti silbado al Nàstic por una cogida de Trigueros en Einar dentro del área. Esta acción fue clara, pero no mantuvo el mismo argumento cuando Óscar Sanz sufrió una falta idéntica al área rival que no fue castigada.

Los dos árbitros no silbarán al Nàstic la próxima temporada, en tanto que han subido a Segunda División.