El presidente del Nàstic, Josep Maria Andreu, destacó después del partido que «sólo puedo decir que estoy orgulloso de la afición, de los jugadores y de los técnicos. Hemos dado la cara y hemos merecido más. Perdemos aquí, pero no pasa nada porque a la vuelta seguro que remontaremos en casa».

El presidente también fue contundente con el árbitro: «Yo quiero a un árbitro como este en Tarragona. Diciendo eso queda claro. No ha silbado un penalti clarísimo a Óscar Sanz, igual que el que nos silban a nosotros, no entiendo cómo pasan los partidos y todavía no nos silban ningún penalti».

También envió un mensaje de calma: «Ahora toca estar tranquilos, con un 1-0 subimos en Segunda, la categoría que merecemos. Después del partido del sábado ya tocará valorar la temporada».

Finalmente, apuntó que «los jugadores han demostrado que son iguales o mejores que los de la Málaga. Tenemos las máximas posibilidades, los jugadores están convencidos y hemos salido vivos de un campo de mucha presión. Tenemos que estar orgullosos y eso lo remontaremos».