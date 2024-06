Dani Vidal: «Los jugadores ya tienen unas ganas increíbles de la vuelta. Lo conseguiremos»

Publicado por Arnau Montreal Quesada Verificado por Creado: Actualizado:

El técnico del Nàstic, Dani Vidal, salió con sensaciones cruzadas después de la derrota contra el Málaga. Vidal salió con la sensación que el equipo mereció más y también molestado por el resultado y por el arbitraje.

«Salimos vivos de la Rosaleda. El equipo ha entrado bien al partido y ha estado bien defensivamente. Sus goles son de pelota parada y más allá de eso no nos han generado mucho. Ha faltado culminar el partido con el último gol del remontamiento que ha tenido a Andy. Con todo, tenemos que mantener la cabeza fría que sabemos que si ganamos en casa pasaremos», destacó a Vidal.

El técnico también mostró su descontento con el árbitro: «Todas las acciones polémicas han ido en contra nuestra. El penalti que nos ha silbado es una situación que hemos vivido mil veces esta temporada. No me quejo de que lo silbe, pero quiero un criterio único para saber qué fuerza tiene que utilizar un defensa contra un delantero, porque varía mucho según la acción». Además, añadió que «las acciones como el primer gol las tenemos que mejorar porque no podemos caer en este error. Eso sí, el partido ha sido un festival de lanzamiento de pelotas sobre el campo, los chicos no sabían que tenían que hacer, si sacarlos o no. Ha sido surrealista».

Ganas de venganza: «Hemos demostrado que sea cuál sea el escenario plantamos cara. Los jugadores ya tienen unas ganas increíbles de jugar la vuelta. Tenemos que afrontar la semana y trabajarla bien, seguro de que lo conseguiremos».

Vidal salió molestado por el resultado: «No salgo contento porque pienso que no merecíamos la derrota. Era un partido igualado y la semana que viene seguro de que estaremos mejor».