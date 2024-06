El Nàstic sancionará y expulsará a los abonados que revendan las entradas del partido contra el Málaga

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

El Nàstic de Tarragona ha informado este martes por la tarde, a través de sus redes sociales, de que la reventa de entradas para el partido de vuelta contra la Málaga está prohibida y que, en caso de hacerlo, el club sancionará y expulsará a aquellos abonados que revendan entradas, online y/o presencialmente.

Esta mañana, el Nàstic ha publicado que todos los socios podrán adquirir hasta cuatro entradas para el duelo que se disputará contra el Málaga en el Nou Estadi Costa Daurada. Este hecho ha llamado la atención de la numerosa afición del club malagueño, que sólo disfrutan de 528 entradas, y este hecho lo han visto como una oportunidad para ponerse en contacto con un socio grana y así poder disponer de una entrada.

Sin embargo, el comunicado del Nàstic ha sido contundente y ha dejado claro que no dejará entrar al Nou Estadi Costa Daurada a ningún aficionado del Málaga que no esté entre los 528 afortunados y que, además, en caso de localizar cualquier tipo de reventa, sancionará y expulsará al socio correspondiente. Así pues, aquellos aficionados que aparezcan con distinciones del club malagueño y quieran entrar al Nou Estadi por un acceso que no sea el área habilitada para el equipo visitante, será expulsado y tampoco será recolocado.