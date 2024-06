Dani Vidal: «Tenemos que ir a ganar el partido sí o sí»

Publicado por Pep Santos Alasà Verificado por Creado: Actualizado:

Dani Vidal ha comparecido este viernes en la rueda de prensa previa a la vuelta de la semifinal del Play-Off de ascenso a Segunda División.

Después de un primer partido donde el equipo grana consiguió arañar un valioso empate del Alfonso Murebe en el último suspiro del partido, ahora, los tarraconenses buscarán eliminar al Ceuta y avanzar de ronda a la final del Play-Off de ascenso en un Nou Estadi lleno. El partido se disputará el domingo a partir de las 19.45 h en el coliseo grana.

Si tuvieras que definir con una palabra lo que se vivirá el domingo, dentro y fuera del terreno de juego, ¿qué palabra utilizarías?

«Ilusión, podríamos decir. Se vivirá un muy buen partido de fútbol, seguro, con nuestra gente, que están respondiendo muy bien, y la verdad es que tenemos muchas ganas de compartir este partido con ellos, y aquello que se vivió en el Parque del Francolí el otro día, seguramente quedará en nada con respecto a lo que se vivirá el domingo, porque habrá mucha más gente, y sobre todo esta proximidad entre aficionados y jugadores, pues hará que todo sea mucho más intenso y más bonito, seguro.»

¿Estás un poco más nervioso que en partidos de liga regular?

«Pues la verdad es que en el día de hoy no. No sé si mañana o ya cuando se acerque el partido, pero la verdad es que lo estoy viviendo muy tranquilo, muy sereno, y supongo que confío tanto en mi plantilla, en la afición, en el club, que todos remaremos en la misma dirección, que hace que pueda estar así de tranquilo.»

Domingo, ¿al ataque o a defender?

«Nosotros tenemos que ir a ganar el partido, sí o sí. Tenemos que ir desde que empiece el partido a por el rival, sabiendo que será un partido muy difícil, muy disputado, que si a día de hoy en el Play-Off llegamos a los mejores equipos de los dos grupos, eso se ha demostrado, pero sabemos la dificultad, hemos hecho muy buenos partidos en casa e iremos a ganar el partido desde el primer minuto.»

¿Un mensaje para la afición?

«Mira quizás, a veces que en algún momento que he podido echar de menos un poco más de empuje, sí que era necesario hacer algún mensaje, pero lo que se está viviendo en estos días en la calle, por los amigos, por la gente que tengo cerca, que son aficionados, son nastiquers, y lo que se está viviendo en estos días por todo lo que rodea en el club, creo que no hace falta ningún mensaje. Sé que desde que llegamos en bus, el calor que sentiremos será muy grande y estoy completamente seguro de que no pararán de animar en todo el partido.»

¿Cuál será la diferencia entre este partido y el de la semana pasada?

«Creo que será muy diferente. Principalmente porque ahora los que jugamos en casa somos nosotros, y aunque afrontes el partido de la misma manera, creo que se vivirá un partido diferente, porque jugamos en casa y no es lo mismo. Aunque nosotros hemos afrontado igual los partidos en casa y fuera, los partidos son diferentes. Estaremos más cómodos, con nuestra afición, e intentaremos hacer mejor las cosas que hicimos mal el otro día para controlar mejor el ataque del rival.»

¿Rodri Rios y Cedric hicieron mucho daño en la ida, pueden estar más controlados?

«Sí, sabemos que son jugadores muy diferenciales en esta categoría, pero es evidente que hay muchas situaciones del otro día que son mucho más controlables para nosotros. Lo hemos hablado con los chicos, e intentaremos tenerlos más controlados, pero sabemos que el aspecto individual cuando enfrentas jugadores de tanta calidad es muy importante e intentaremos ser fuertes en este aspecto.»

¿El Ceuta tiene mejores números en casa que a domicilio, con la necesidad de ganar, esperas un Ceuta con ganas de dominar el enfrentamiento?

«Es evidente que los números como local son mucho mejores, pero también han hecho buenos partidos fuera de casa, en escenarios imponentes, donde quizás no han ganado, pero tampoco han perdido, y ellos harán lo que sea para estar dentro del partido y si pueden ponerse por delante en el marcador... Lo que es obvio, por el vivido la semana pasada es que es un equipo que se siente mucho más cómodo en casa que fuera, por lo que aprieta la gente, porque puede intimidar al rival. Nosotros hemos aguantado muy bien en este partido y ahora intentaremos hacer valer este factor local en casa para imponernos.»

Esperas una salida en tromba del equipo como en los partidos importantes de la temporada (Dépor, Barça Atlètic)

«Sí, creo que tanto en casa como fuera, las entradas al partido del equipo han sido fuertes. La semana pasada, a los 45 segundos, tenemos una ocasión clara de gol que si la hubiéramos transformado seguramente podríamos haber alargado esta entrada al partido. Nosotros tenemos intenciones de salir lo mejor posible, de salir a por el partido desde el primer minuto y después sabiendo que ellos también tendrán su momento, que tendrán sus ratitos, y que les tendremos que controlar o jugar de otra manera.»

Son especiales los partidos con el campo lleno...

«Sí, la verdad es que, lo comparto un poco con mi gente próxima, creo que no soy consciente de lo que estoy viviendo, porque estamos consiguiendo una cosa muy bonita, no sólo a nivel clasificatorio, a nivel de puntuación, de estar jugando lo que nos estamos jugando, sino que tengo esta sensación de haber enganchado a la gente»

«Repito, eso no va ni de entrenadores ni de jugadores, es todo lo que rodea en el club, la gente, la propuesta de la directiva también, durante esta temporada, desde el principio de temporada, con acciones previas a los partidos, hace que la gente del Nàstic pueda compartir momentos, conocer gente nueva, y creo que eso junto con la marcha deportiva del equipo, porque es evidente que por mucho que tú hagas este tipo de iniciativas, si la marcha deportiva no es buena, al final todo se acaba diluyendo.»

«Pero creo que entre todos hemos conseguido enganchar a muchísima gente, y, para mí, lo comento con mi gente, también, es muy bonito estar enganchando nuevas generaciones, hay muchísima gente joven que está disfrutando con el Nàstic, y creo que para mí eso es una cosa que está por encima de lo deportivo y es muy importante. Creo que tenemos que hacerlo valer en este último tramo, y la verdad que estoy muy contento y orgulloso por eso.»

El once del Nàstic ha ido variando durante la temporada,¿a qué se debe?

«Se juntan diferentes factores. No daremos pistas al rival, pero cada semana miramos el tipo de partido, el planteamiento de partido, si necesitamos más fuerza, también tenemos muy en cuenta la forma de los jugadores... No me gusta ser un entrenador estático, sino dinámico.»

«Intento jugar en el tipo de planteamiento de partido que quieras impulsar, en qué hombres están en mejor forma, y jugando en esta barrera hay veces que jugamos con tres mediocampistas, a veces con un punta y un mediapunta a veces con dos referencias con Alan y Pablo. Jugamos un poco con todo, con una balanza, tanto en el planteamiento de partido como en el momento de forma y de confianza de los jugadores y a partir de allí se decide.»

