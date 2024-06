Alan Godoy brilla con una chilena contra el Ceuta

Publicado por Arnau Montreal Quesada Verificado por Creado: Actualizado:

El Nàstic y el Ceuta ofrecieron un partido vibrante para el espectador. En el Parc Francolí, los millares de aficionados grana sufrieron, gritaron y se emocionaron en los más de 90 minutos que duró un encuentro en el cual tuvo espacio para la magia. El más destacado fue Alan Godoy, que de nuevo brilló como un rayo, como toda una estrella para igualar la eliminatoria con una chilena.

Justo en la entrada de la segunda mitad, el delantero canario mostró su potencial de 'crack' con una acción que ya está grabada en los libros del play-off del Nàstic. Cuando el equipo estaba peor, con más necesidad de gol, Alan Godoy salió como un superhéroe para igualar el encuentro de chilena.

Jaume Jardí centró un córner en el segundo palo. Allí, Trigueros alargó la jugada con un golpe de hacia el primer palo. Godoy lo vio claro, cuándo vio la pelota, no dudó ni un segundo y, con valentía, ejecutó una chilena ante su defensor para sorprender a todo el mundo, incluso al comentarista de FEFtv Álex Faura que no se creyó lo que estaba viendo: «Pero qué me estás diciendo»!.