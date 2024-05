Nacho González: «Saldremos a ganar, en un ‘play-off’ está prohibido especular»

Publicado por Arnau Montreal Quesada Verificado por Creado: Actualizado:

¿Cómo llega el equipo al ‘play- off’?

«Lo puedo definir con sólo una palabra: ilusión. El equipo tiene muchas ganas de que sea domingo ya. El club vuelve a un play-off dos años después del último y es nuestra oportunidad de poner al equipo donde se merece. Por la clase de club que es el Nàstic y por la ciudad, se merece estar en una categoría más alta. Somos conscientes de la complejidad del equipo que nos ha tocado, pero nuestra ilusión y ambición es enorme».

¿Cuál es la mentalidad que se tiene que tener en una eliminatoria a doble partido??

«Siempre se tiene que salir sólo pensando en ganar. Es verdad que es a doble partido, pero no se puede especular porque, cuando lo haces contra un rival como el Ceuta, te puede jugar una jugarreta. Tenemos que salir a ganar y rematar después en casa, nada de aguantar resultados y especular».

A Ceuta ha ido en varias ocasiones en el pasado. ¿Qué recuerdos tiene del estadio Alfonso Murube?

«He ido en muchas ocasiones. En Segunda RFEF, en Primera Federación, en Tercera División y también cuando formaba parte de las categorías inferiores del Betis. Sé lo que supone ir a Ceuta, el ambiente es un poco especial, pero nosotros nos tenemos que intentar abstraer de todo eso».

Manuel Oliva dijo en Tarragona Ràdio que os váis a la guerra.

«Sí, cada vez que he ido, he tenido esta mentalidad. Será la guerra, tanto en el duelo sobre la pista como en la gradería. Será un ambiente hostil, pero no me preocupa, estamos preparados».

Esta temporada se ha visto el mejor Nàstic en los escenarios más ruidosos.

«Es una realidad. Este tipo de ambiente nos pone. Cuanto más gente mejor, cuanto más complejo sea el estadio, más motivados estaremos. Tenemos muchas ganas del domingo y estamos preparados».

En el Ceuta hay varios excompañeros suyos, aparte del entrenador José Juan Romero, que lo tuvo en el Betis Deportivo y en el Gerena.

«Sólo tengo palabras de agradecimiento para José Juan Romero. Aparte de entrenador, tengo una relación de amistad con él. También conozco al portero Pedro López, Carlos Redruello, Alejandro Meléndez, Lolo González y Carlos Doncel. Con todos ellos he compartido vestuario en el pasado. Hemos hablado a través de las redes sociales, pero la amistad se quedará a un lado cuando el árbitro silbe el inicio del partido».

¿Qué puede decir del equipo?

«Es un equipo complicado. Tiene buen dominio de la pelota, le gusta tener la posesión y también someter al rival. Nosotros buscaremos incidir en sus puntos débiles, que tienen, y que sea un duelo de tú a tú. Tendremos que aprovechar bien nuestras ocasiones».

Conoce bien a su entrenador del Ceuta, José Juan Romero. ¿Qué puede decir de él?

«Es un técnico que da mucha confianza y busca exprimir el talento de cada uno de sus futbolistas. Prefiere que un jugador se equivoque por intentar una buena jugada y que sea valiente. Aprendí mucho de él, fue mi míster durante cuatro años, primero en el Gerena y después en el Betis Deportivo. Como curiosidad, en la etapa en el Gerena, jugué contra la Pobla de Mafumet por el ascenso a Segunda B. Lo recuerdo bien, porque quedamos eliminados en la tanda de penaltis y Alberto Varo chutó el primero».

Uno de los peligros del Ceuta es Rodri Ríos. Durante su carrera se ha enfrentado con él en varias ocasiones. ¿Cómo se puede detener?

«Es un delantero con una gran experiencia, ha jugado en categorías superiores y con el Ceuta no para de marcar. Es un jugador que no se puede dejar sin supervisión. Tendremos que estar al 100% durante los 90 minutos de juego porque, al mínimo espacio que tenga disponible, te puede hacer daño. Tenemos que intentar que toque poco la pelota».

¿Qué espera del duelo?

«El Ceuta intentará sacar el mejor resultado ante su afición, porque después saben que tienen que jugar en Tarragona y eso no es nada fácil. Nosotros saldremos a ganar. Primero, porque somos el Nàstic y segundo porque tenemos claro nuestro objetivo. Queremos subir. Será un duelo difícil, tendremos que aguantar bien su potencial ofensivo y aprovechar las ocasiones que tendremos».

El horario complica mucho el desplazamiento de la afición, pero la tendréis reunida en el Parque Francolí. ¿Qué mensaje les quiere dejar?

«Hago un llamamiento a la afición para que nos anime a distancia, porque lo notaremos. Por la hora que es el desplazamiento es imposible si la gente trabaja el lunes. Lo que puedo decir es que nosotros transformaremos la rabia que nos genera eso en orgullo para llevarnos a Tarragona una victoria».

«Transformaremos en orgullo la rabia que nos hace jugar en este horario imposible para la afición»

Cuando firmó para el Nàstic fue con una temporada más opcional. ¿Entrar en el ‘play-off’ ha activado esta cláusula?

«No. Se activa en caso de ascenso a Segunda División».

¿Le gustaría continuar la próxima temporada?

«La verdad es que no me preocupo mucho del futuro, sólo miro hacia el domingo. Lo digo con la mano en el corazón. En Tarragona me han acogido muy bien, es mi segunda casa».

