Dani Vidal: «La victoria del otro día sólo nos da el privilegio de depender de nosotros mismos»

Dani Vidal ha comparecido este viernes en la rueda de prensa previa a la última jornada de campeonato en Primera Federación, la penúltima de la temporada regular de la competición.

Después de sumar tres puntos importantísimos a Johan Cruyff, las granas quieren mantener la segunda posición y conseguir los beneficios al Play-Off de ascenso, delante de un Rayo Majadahonda ya descendido El partido se disputará este sábado a partir de las 18 h en el Nou Estadi Costa Daurada.

Último partido de la Liga regular. Bonito final con un gran ambiente en la grada en las puertas del play-off. Sin embargo, hay que ganar sí o sí, contra un equipo que ya ha perdido la categoría.

«Sí, la verdad es que estamos en un escenario ideal que supongo que hace tiempo hubiéramos firmado todos, pero lo que hemos hecho hasta ahora ya no sirve de nada. Sirve eso, para enfrentar el partido de mañana con garantías, con ilusión, con muchas ganas y centrarnos.»

«Tenemos que ganar el partido, pero con la misma obligación que en el resto de partidos. Nosotros nos hemos centrado en dar una muy buena versión, porque es una cosa que hemos hablado con los chicos, que cuando somos capaces de hacer una versión como la del otro día, el más normal, es que el partido te lo lleves, es lo que depende de ti.»

«Hacer cada acción del partido como si fuera la última y con la ayuda de la afición estoy seguro de que si mañana nosotros ponemos todo lo que tenemos que poner, estamos concentrados y tendremos muchas opciones de ganar el partido.»

¿Cómo está la plantilla? ¿Es difícil hacerles pensar en el próximo partido y no en el Play-Off en este momento?

«Bien, yo por eso estoy muy tranquilo, porque como es un discurso que no viene de nuevo ahora, sino que desde el principio de temporada nos hemos centrado mucho en el día a día, a aprovechar cada entrenamiento, que si un entrenamiento no es bueno es un entrenamiento que no sirve de nada, que son oportunidades que dejas de aprovechar para mejorar tanto a nivel individual como colectivo y como este discurso nos ha ido bien, la verdad es que los chicos están muy convencidos y seguimos en esta línea.»

¿Está todo el mundo disponible?

«Sí, tenemos alguna pequeña molestia, pero bien, como la semana pasada hay jugadores que llevan muchos minutos, que tienen alguna pequeña molestia, pero a estas alturas de la temporada si tienen que competir lo harán.»

¿Cómo estás tú, Dani?

«Pues mira, intento seguir igual que el resto de semanas, muy tranquilo, muy centrado en intentar mejorar en el equipo, que las cosas que se plantean a los chicos, los mensajes sean claros, que ellos se sientan cómodos.»

«Nos preocupamos por los jugadores, que, al final, son ellos los que juegan, y la verdad es que hay muchísima tranquilidad, y seguir el día a día que este camino nos ha llevado a una posición en la cual habría muchos equipos que quisieran estar, entonces tenemos que aprovecharlo y seguir por el mismo camino.»

¿Contra el Rayo Majadahonda jugaste a la segunda jornada y la última, por lo tanto, no sirve nada de lo que preparaste para el primer partido, no?

«Totalmente, pero es que ya, aunque no haya cambios de entrenadores o cambios de jugadores, un equipo de una vuelta, lo más normal es que cambiamos, a excepción de equipos muy marcados, como son los filiales»

«Ahora nos llega un Rayo Majadahonda, que estrenó entrenador hace tres partidos, un equipo que sí, que ha descendido ya, pero ya vimos el Logroñés, vendrán con esta libertad de querer hacer un buen partido, porque es un buen equipo, que tiene buenos jugadores.»

«Lo que es evidente es que ha habido momentos de la temporada que no han estado bien, porque si no, no tendrían estos cambios de entrenadores, pero sus jugadores se lo dejarán todo para intentar el año que viene tener un buen equipo en Primera RFEF, o, si no, los nuevos jugadores jóvenes que estan entrado que seguro que están muy ilusionados al continuar el año que viene el primer equipo del Rayo Majadahonda, porque estoy seguro de que será un buen equipo de segunda RFEF, un buen proyecto para intentar subir»

«I en el caso del entrenador más de lo mismo, al final no deja de ser un entrenador joven, que seguro que quiere continuar el año que viene, el equipo hace muchas cosas bien y nos pondrá las cosas muy difíciles seguro.»

¿Como gestionarás los minutos de los jugadores apercibidos de sanción?

«Nosotros meteremos el once que creemos que es para ganar el partido. Un partido que es lo más importante que hay, porque lo que conseguimos el otro día no nos asegura nada, lo único que hemos ganado es el privilegio de tener la última jornada y depender de ti mismo. Es evidente que es un tema que está, pero si lo tenemos que gestionar durante el partido, pues en función de como pase el partido ya lo haremos.»

¿Te precupa el nivel arbitral de cara al Play-Off?

«Ahora podría ser muy políticamente correcto y decirte que no, pero sí que es evidente que cualquier persona cuando tiene un mal recuerdo no lo puede borrar, nosotros todavía tenemos el recuerdo de Vigo.»

«Pero igual que tienes este miedo como persona, también quiero decirte que he tenido muchas conversaciones, intento ser una persona muy próxima a los árbitros, me transmiten una buena sensación que siempre tienen la voluntad de hacerlo bien, estoy convencido de que por parte del comité trabajan mucho en el día a día para que los árbitros se mejoren, igual que nosotros, igual que los jugadores»

«Estoy seguro de que intentarán poner a los árbitros que mejor estén preparados para el play-off, porque también se juegan mucho, subir la categoría, igual que nosotros somos deportistas, y por esta parte sí que tienes esta preocupación, pero al mismo tiempo tienes este optimismo que lucharán por hacer lo mejor posible, seguro. »

Se espera un buen recibimiento de la afición al autobús del Nàstic. ¿Estas cosas como ayudan en el equipo?

«Sí, es evidente que llega el momento más importante de la temporada, hasta ahora no nos habíamos concentrado en casa, al final también sabemos la categoría en la cual estamos, una categoría totalmente deficitaria. Siempre que hemos pedido nada al club, siempre ha dicho que sí»

«Sé perfectamente lo que hay aquí, sé perfectamente en esta categoría el dinero que se pierde, y la verdad es que quiero agradecer en el club el esfuerzo. Nos dijeron adelante, vamos todos en la misma dirección.»

«Vendremos por la mañana aquí, como siempre que hacemos cuando jugamos por la tarde, haremos una activación, iremos a comida juntos, podemos estar concentrados, pensando sólo en el partido, y la verdad es que seguramente mucha gente vendrá al recibimiento, y como he dicho, es cosa de ir todos en la misma dirección, club, empleados, afición, equipo, personal técnico, al final todos vamos de la mano para intentar conseguir el objetivo.»

¿La estadística dice que 3 de los 4 segundos han subido al Play-Off, a ti eso te parece una casualidad? ¿O puede ser un factor que invita a decir que hay que quedar segundo?

«Bien, creo que puede ir relacionado, porque si un equipo queda segundo, lo más normal que durante 38 jornadas haya estado más regular o haya sido a mejor nivel, ha obtenido mejores resultados que tercero, cuarto o quinto, lo quiero ver así, al final también a veces hay estadísticas que te dicen que los equipos que entran a última hora, en la última jornada con este subidón.»

«Yo para mí creo que lo más importante, el otro día fue una vez de moral importante, la victoria que tuvimos fue un punto de inflexión que de cara a todo el equipo y el entorno creo que tenemos que utilizar mañana y la verdad que muy contento para el partido que se hizo, pero ya ha pasado y lo único que nos tiene que servir para eso, para defender mañana esta segunda posición con todo lo que tenemos dentro.»

¿Consideras el partido de mañana un buen simulacro de cara al Play-Off?

«Sí, por descontado, al final se nota, llevamos días notando estas ganas que llegue el sábado, estas ganas que llegue el tramo final de la temporada, pero lo único que le puedo decir o pedir a la gente es eso, no tenemos que tener esta ansia porque llegue el fin de semana sino de disfrutar del día a día, yo a los chicos los digo mucho, cuando han ido mal algunas temporadas todo deportista, todo club, muy aficionado tiene temporadas malas y en aquel momento recuerdas las buenas y cuando estás en las buenas quizás no disfrutas lo bastante.»

«Pues nada, mañana ya llegará, hoy a disfrutar de cada uno del día que tenemos, mañana concentrados, pedirles que nos animen, yo sí que tengo esta esperanza ya de ver el campo a reventar porque necesitamos el estadio, este estadio desde el calentamiento, los jugadores el día del Depor ya lo decían que salían a calentar y ya contaban con que si podía haber siete u ocho mil personas 35 o 40 minutos antes en el estadio, eso para los jugadores los da mucho, sólo con que sean conscientes, de que nos animen, que ellos el primer gol lo tienen que hacer ellos y a nosotros después haremos el resto seguro.»

