Recital del Nàstic en un Johan Cruyff teñido de grana (1-2)

Recital absoluto del Nàstic en Johan Cruyff. El conjunto de Dani Vidal ganó y superó al Barça Atlètic esde el primer minuto hasta el último, aunque Alarcón puso un poco de salsa al partido con el 1-2 en el tiempo añadido. Los grana demostraron que están preparados para el play-off y consiguieron sellar la segunda posición y ganando el gol average contra un Barça que fue anulado.

El Nàstic jugaba prácticamente en casa. Más de un millar de aficionados tiñeron de grana a Johan Cruyff y se dejaron la voz para animar su equipo. Les voces grana resonaron más fuerte que las azulgranas y los de Dani Vidal se sintieron más que cómodos. El Nàstic salió fuerte en la presión, un esfuerzo que ya es marca de la casa. Esta sirvió para anular al Barça y añadir presión y miedo a sus piernas. Los azulgranas se vieron superados y su juego asociativo desapareció.

El Nàstic no bajó ni un segundo la presión, los duelos salían favorables y las ocasiones no tardaron al llegar. Los de Tarragona eran, simplemente, superiores, sobre todo Alan Godoy.

El extremo del Nàstic recibió una pasada en largo. Estaba entre él y el central Mikayil Faye, y el duelo lo ganó Godoy. El canario alargó la pierna para desviar el esférico y deshizo de Faye. Delante del portero, el Rayo del Nàstic no falló y perforó la portería de Astralaga para poner el 0-1.

El primer gol no marcó más que abrir la lata. El Nàstic apretó el acelerador y no paró en ningún segundo. Les ocasiones llegaban una detrás de la otra. Joan Oriol centró por la izquierda, pero ni Godoy ni Domingo llegaron a rematar por milímetros. Un minuto después le tocó a David Concha. Godoy habilitó la jugada con un toque de espuela y Concha pudo rematar a bocajarro. Con todo, Astralaga se estiró para parar lo que podría haber sido el 0-2.

El paro dio alas a la reacción azulgrana. A pesar de ser anulados en toda a primera mitad, tres pasadas fueron suficientes para ganar espacio para rematar. Pau Víctor, el pichichi de la categoría, lo aprovechó para forzar el paro a Alberto Varo. El Nàstic reaccionó en el instante a través de Alan Godoy. Jaume Jardí hizo la centrada precisa y Godoy la soltó en el área pequeña, para encontrarse, nuevamente, en Astralaga. El ritmo del partido fue frenético y, acto seguido, Pau Víctor tuvo el empate en sus botas, pero estrelló el tiro en el travesaño.

Después de esta ocasión devolvió el dominio grana y el segundo gol estuvo a tocar. La tuvo Trigueros, en un m remate con la pierna izquierda en un córner que salió sería por poco, y también Godoy, que no llegó a rematar una centrada de Pablo por bien poco. De esta manera, el Nàstic se marchó al descanso con sensación de superioridad, pero con también con el sabor agridulce de no poder aprovechar las ocasiones para poner el 0-2.

A la reanudación, el partido cambió. El Nàstic empezó a ceder terreno a un Barça que fue a más. Los azulgranas tenían la posesión y los grana pasaron a defenderse. Pol Domingo y Alberto Varo brillaron, el primero lo paraba todo por la derecha y el segundo ganó uno mano a mano contra Moha. El Nàstic necesitaba aire y Dani Vidal dio entrada a Borja para ampliar un hombre más el medio del campo. La jugada fue efectiva para estabilizar el partido. El ataque grana fue más tímido, con un remate desde la frontal blando por parte de Marc Fernández, pero en defensa el Nàstic se cerró. El Barça sólo pudo hacer daño de córner, con un remate de Pelayo en el segundo palo que se marchó fuera por poco.

Los minutos pasaban y el Nàstic cambió el ritmo del partido. El Barça se empezó a poner nervioso para no poder superar la defensa grana. Con los nervios, los errores aparecieron y los de Dani Vidal lo aprovecharon para matar el partido. Andy Escudero inició un contraataque por la derecha. El extremo ganó la banda derecha y la puso en el segundo palo. Como no podía ser de otra manera, allí estaba Marc Fernández. La pantera de Corbera, con olfato de goleador, apareció en el segundo palo para fusilar la portería de Astralaga y poner el punto final al partido con el 0-2.

El partido no podía ser tranquilo, en así que Alarcón aprovechó un espacio para marcar el 1-2 al tiempo añadido. Se tenía que sufrir, no sería un partido del Nàstic si no pasara. La conjunto grana supo sufrir y defender para sellar el duelo.

El Nàstic que todos conocemos volvió a aparecer contra el Barça Atlético. El Nàstic de las grandes citas se puso a punto para el play-off dominante y superando al Barça en su estadio. Un Johan Cruyff que invadido por la afición del Nàstic y se convirtió en el Nou Estadi.