Dani Vidal: «Si ves un partido y no miras la clasificación, no piensas que el Logroñés esté tan abajo»

Dani Vidal ha comparecido este viernes en la rueda de prensa previa a la trigésimasexta jornada de campeonato en Primera Federación.

Después del empate de las granas en Sabadell (0-0), los tarraconenses quieren cerrar finalmente el Play-Off de ascenso en casa ante un rival que se encuentra a un paso del descenso de categoría, la SD Logroñés. El partido se disputará este sábado a partir de las 18h en el Nou Estadi Costa Daurada.

¿Como ha ido la semana y como se afronta el partido?

«Bien, bien. Ha ido bien. Con muchas ganas de volver a jugar en casa, a que hace 15 días que no lo hemos podido hacer. Tenemos muchas ganas de enfrentar el partido, porque se espera una buena entrada. Estamos en el último sprint.»

«El partido de mañana será muy difícil. Es un partido complicado, y la verdad es que los chicos han trabajado durante la semana con mucha conciencia, concentrados, intentando mejorar las cosas que no han hecho bien, manteniendo las cosas que han hecho bien, que han hecho muchas también. Así que con muchas garantías y muchas ganas que llegue mañana.»

¿Lo único que le falta a este Nàstic, que ha sido capaz de ganar en campos muy complicados, es la falta de gol que está teniendo??

«Es un tema que hemos tenido todo el año. Tenemos una esencia como equipo de ser un grupo muy sólido en defensa que se centra en esta tarea, es evidente que también trabajamos en la tarea ofensiva, pero al final hay equipos que por talento individual, creo que también va relacionado con los presupuestos.»

«No nos tenemos que esconder, estoy súper, súper contento con la plantilla que tengo, con el esfuerzo que ha hecho el club, pero es evidente que hay otros equipos que han podido acceder a ciertos jugadores de la parte delantera, que es donde más se pagan, de más nivel, entre comillas, o de más prestigio. Eso sí que te puede garantizar una serie de goles.»

«Nosotros éramos plenamente conscientes de lo que teníamos. Conocíamos muy bien la categoría. El mercado del verano fue fantástico y súper ágil. El día 1 de la pretemporada casi todos estuvieron aquí. Eso es una barbaridad. Espero que se repita más veces.»

«Pero es evidente que tienes menos goles que otros equipos. Eso no pasa nada. Lo que sí que nos tenemos que centrar es evidente que la semana pasada generamos muy poco en ataque. Tuvimos algunos problemas con la pelota o algunas dificultades.»

«Es cierto que los últimos partidos a final de temporada ya se sabe que son más cerrados. Pero nosotros hemos trabajado durante la semana. También hemos hecho buenos partidos donde hemos tenido muchas ocasiones. Más allá como el día de la Cultural Leonesa y no hemos marcado gol. Y también hemos sido capaces de hacer partidos y marcar tres goles.»

«Por lo tanto, trabajaremos, para seguir con nuestra esencia, y mejorar en fase ofesniva todavía un poco más y con muchas garantías y seguridad que todo irá bien.»

Quedan nueve puntos en juego. Dos rivales en casa, que están en la zona baja. Y otro rival directo en la pugna por la segunda plaza. ¿Has hecho números?

«Sí, tres puntos mañana. Al final nos ha ido muy bien con esta idea.»

«La llevamos al vestuario cuando hablamos antes de salir a entrenar cada día. Del partido se habla poco. Se habla de lo que podemos hacer en el entrenamiento, de los objetivos que tenemos, de lo que tenemos que mejorar, de lo que nos tenemos que centrar. Y poco a poco se va llegando al partido.»

«Porque no hay ningún tipo de explicación. Pensamientos en cosas que no puedes controlar. Y después quizás te dejas tiempo de pensar en cosas que sí en aquel momento puedes hacer. Nosotros tenemos que hacer un muy buen partido mañana. Ser muy serios. Intentar dar nuestra mejor versión. Y tomar los tres puntos que necesitamos.»

«I también tenemos ganas de dar esta alegría a la afición. El otro día se desplazó una barbaridad de gente a Sabadell. No lo pudimos hacer. Mañana tenemos la oportunidad y la tenemos que tomar.»

¿Estás contento por la renovación de Óscar Sanz?

«Sí, claro. Al final estoy contento porque es un chico de aquí. Es un chico de la casa que lleva toda su vida aquí. se lo ha ganado.»

«Pero quiero que eso sea un reflejo de lo que se está haciendo al equipo todo el año. Es un premio a todas las cosas que se están haciendo bien. Se están revalorizando todos los jugadores de la plantilla. Cuando el equipo está todo el año arriba, los jugadores se revalorizan.»

«Por las negociaciones que hemos tenido, el tema de Óscar Sanz se ha podido hacer. Estoy muy contento. Pero estoy seguro de que hay muchos equipos que quieren a muchos de nuestros jugadores. Incluso el club también tiene intención de contar con ellos la temporada con que viene.»

¿Eres resultadista en este final de temporada?

«Si tengo un papelito allí para firmar y ganar, me da igual como ganar. Ahora ya a estas alturas no tienes que ponerte romántico. Pero lo que sí que es evidente y está claro es que si tú haces un mejor papel dentro del campo, estas mucho más cerca de ganar. Eso es lo que podemos controlar.»

«Si pudiera mezclar la versión ofensiva del día de la Cultrual y la defensiva del sábado pasado, sería el partido perfecto. Al final nos han faltado el 50% en cada partido. En eso nos hemos centrado esta semana. Dar nuestra mejor versión a nivel defensivo, a nivel ofensivo. Y poner todo lo que podemos poner en el campo para eso. Para hacer a un partido completo.»

¿Cómo se encuentran los lesionados?

«Bien, bien, muy bien. Nacho ha dado un paso más esta semana. Valoraremos mañana por la mañana cuándo acabamos de cerrar el once y la convocatoria si asumimos este punto de riesgo o no»

«El tema de Marc Álvarez, contento por él. Ha sido la primera semana que ha podido hacer un poquito sin molestias. Hasta ahora, prácticamente a cada entrenamiento, cada dos entrenamientos de intensidad que hacía, había alguna cosita que fallaba. Y esta ha sido una semana bastante limpia para el chico.»

«I el tema de Mula nada, fue una sobrecarga el otro día. Acabó el partido, hizo la recuperación al día siguiente y está en perfectas condiciones.»

¿Y a nivel de partido que podemos esperar del Logroñés?

«Todos los equipos tienen su dificultad. Pase lo que pase, sí que es cierto que ellos son conscientes de que lo tienen muy complicado, prácticamente imposible, pero los equipos que en este punto quizás ya no tengan este punto de presión, están sueltos, atrevidos...»

«Es un equipo que quiere jugar la pelota. Que independientemente con los tres entrenadores que ha tenido, su registro de juego no ha cambiado. Es un equipo muy atrevido. Hace muchas cosas interesantes con pelota. Llega muchísimo en el área contraria.»

«Estábamos repasando últimamente que en los últimos partidos han sacado 8 córners, 9 córners, 7 córners. Eso te habla de que es un equipo que está mucho en campo contrario.Lo que es evidente es que les ha faltado este punto de acierto de cara a portería.»

«No por no generar, sino por no materializar las ocasiones. Y quizás un poquito más de contundencia a nivel defensivo, sí. Pero es un equipo que hace muchísimas cosas bien. Y si tú ves un partido y no miras la clasificación, no piensas que sea un equipo que esté tan abajo.»

¿Por dónde crees que pasarán las claves del partido??

«Creo que las claves del partido pasan, como te he dicho, por si son un equipo que se querrán imponer con pelota. Nosotros tenemos que imponernos en fase defensiva, ser el máximo de presionadores posible cuando se pueda en campo contrario, defender en orden, no tener errores individuales. Ellos son atrevidos a nivel individual y estar bien a nivel de duelos. Y hacer a un partido correcto en pelota como el de la Cultural»

«Tenemos que intentar continuar así, tener este punto de atrevimiento a la hora de pedir la pelota, que nos lo creemos, que la queremos, que somos un muy buen equipo también, tenemos buena gente para llevar atrás, buenos mediocampistas que tienen que participar mucho más de lo que hicimos la semana pasada, y esta gente que tenemos poderosa, con capacidad de regatear, de generar cosas.»

«La semana pasada nos pasó que recibamos demasiadas pelotas más lejos de la portería. Cada jugador tiene que ser un poco más en su lugar, intentar cada uno asumir este punto de responsabilidad, y si todos juntos hacemos eso, estoy seguro de que haremos un muy buen partido.»

