Andy Escudero: «Quedan 6 partidos y, en lugar de hacer cálculos, nos tenemos que centrar en nosotros mismos»

Publicado por Arnau Montreal Quesada Verificado por Creado: Actualizado:

¿Cómo afronta la semana después de la derrota en Tarazona?

«Bien, la verdad es que tanto yo como el resto del grupo tenemos muchas ganas de afrontar el partido del domingo. Ahora mismo sólo pensamos en el Celta Fortuna y nada más. Está claro que venimos de dos partidos difíciles, pero no hay motivo para pensar en los ¿y si..? porque el equipo tiene muchas ganas y estamos haciendo un buen año. Ahora toca seguir trabajando, tenemos que estar siempre enchufados».

Se tiene que afrontar el tramo final de temporada con intensidad, pero con perspectiva de cómo ha ido el resto del año.

«Sí, somos un grupo que empezó a trabajar desde mediados de julio. Está siendo un buen año, largo e intenso, y ojalá se alargue un poco más, porque significará que estamos luchando por cosas bonitas».

¿Cómo se encuentra a nivel personal en este segundo año en el Nàstic?

«Estoy muy contento y espero culminar el año con el ascenso. Sin embargo, eso ahora queda un poco lejano, porque lo que nos toca es trabajar partido a partido».

Este año sólo se ha perdido un partido, es un jugador importante en la plantilla.

«Me siento afortunado y más en un equipo con tanta competencia como el que tenemos ahora».

Este año lo hemos visto en las bandas e, incluso, varió el esquema y Dani Vidal lo puso como mediapunta. Hasta, suple el medio del campo. Cómo se adapta en este rol?

«La verdad es que tengo este rol desde pequeño. Soy muy polivalente y este año me ha tocado jugar en diferentes posiciones. Siempre digo que si es para ayudar al equipo, me da igual desde dónde disfrutar los minutos. La posición no importa porque me adapto rápidamente».

¿Dónde se ve mejor?

«No tengo ninguna de preferida, porque tanto mis compañeros como yo tenemos libertad sobre el terreno de juego y eso también es una ventaja».

¿Se siente más vigilado por los rivales en este último tramo de la temporada?

«Los equipos ya nos conocen. Nos tienen estudiados y saben nuestras cualidades. Eso es fútbol, nosotros también jugamos teniendo en cuenta las debilidades del rival. Sin embargo, es cierto que lo tengo más difícil por dentro que por las bandas, porque hay menos espacios para generar cuando el equipo rival se cierra en defensa».

El domingo toca el Celta Fortuna, un equipo de la parte alta, que son los rivales contra los que el Nàstic brilla más.

«Será un partido de aquellos que nos gustan. Estamos fuertes contra todos los equipos de la parte alta y eso es bueno, porque, en un hipotético play-off de ascenso, todos los partidos serán como este, serán auténticas finales. Creo que el equipo tiene la confianza, la fuerza y la energía necesaria para disputar este tipo de partidos y eso creo que es diferencial».

Por otra parte, los equipos de la parte baja son el talón de Aquiles.

«Para nosotros y para todo el mundo. En este tramo final de la temporada, todos los equipos se juegan alguna cosa y cuesta mucho puntuar. Hoy en día eso se ve en todos los niveles, cuesta mucho ganar y se ve también en Primera y en la Champions. Los equipos que se cierran en campo contrario y basan su estrategia en defender hacen que sean muy difíciles de ganar. De la misma manera, cuando lo hacemos nosotros los rivales lo tienen muy difícil para generar peligro. Es difícil para todo el mundo».

El domingo vuelve al Nou Estadi Costa Daurada. Se espera un partido con buena entrada. ¿Es la oportunidad perfecta para responder del golpe que se recibió contra el Tarazona?

«Quan el Deportivo y la Cultural Leonesa vinieron a Tarragona se encontraron un campo lleno y que es muy intenso en la grada, así que espero encontrarme eso el domingo. Los necesitamos, con ellos estaremos más cerca de alcanzar el objetivo.

Esta temporada el Nàstic se ha mostrado más cómodo con una buena entrada.

«Para un futbolista es muy bonito jugar así. Recuerdo que el día del Deportivo salí a la calle por la mañana y ya se respiraba el ambiente de fútbol por las calles. Eso se notó durante toda aquella semana. Los futbolistas aspiramos a jugar partidos así y eso es lo que queremos que sea hasta el final de la temporada».

¿Hacia dónde tiene que mirar el Nàstic: para asegurar el play- off, para quedar primero o para ir partido a partido??

«Creo que nos equivocamos en eso. No nos tenemos que centrar en luchar por la primera posición o para asegurar el play-off. Tenemos que disfrutar del momento porque lo hemos conseguido por nuestros propios medios. Desde julio, hemos trabajado muchísimo, hemos trabajado y hemos sufrido, pero también hemos disfrutado mucho y, por este motivo, estamos donde estamos en la clasificación. No nos tenemos que preocupar en calcular puntos y objetivos. Está claro que a todos nosotros nos gustaría subir en mayo, pero sólo nos tenemos que centrar en el próximo partido. No tenemos que mirar más allá ni calcular ningún objetivo, sólo tenemos que centrarnos en el partido del domingo».

En este tramo final de la temporada, cada partido es importante y la clasificación se mueve constantemente sin dejar mucho espacio a los cálculos.

«Intento no leer mucho, pero la verdad es que desde septiembre que se empieza a calcular. Tranquilidad, yo he vivido aquí desde el año pasado y bastante duro fue entonces para que ahora suframos para hacer cálculos para mirar si ahora llegamos en la primera posición o al play-off. Disfrutemos de este año, eso es lo más importante. Competiremos para alcanzar los objetivos, pero desde el partido a partido, nada más».

El punto fuerte

«Somos un equipo fuerte contra los rivales de la parte alta, eso es bueno en un hipotético ‘play-off’»

El futuro «La gente de mi entorno ja sabe lo que pienso así que lo que tenga que ser, será»

El mensaje claro está, toca centrarse en el día a día.

«Envío un mensaje de tranquilidad. Quedan seis partidos y sé que a todo el mundo le gustaría subir en mayo, pero el pensamiento tiene que estar siempre en el día a día. Estamos en una posición privilegiada, competimos bien y nos lo dejamos todo en el campo. Lo que depende de nosotros es continuar en esta línea y poder mirarnos a la cara el último día de la temporada y que estemos orgullosos de nuestro trabajo. Después, que pase lo que tenga que pasar».

¿Qué piensa de la última temporada un año después?

«El año pasado fue duro para todo el mundo. Si entonces me hubieran dicho que pasaríamos por eso para llegar donde estamos, lo firmaba. Creo que la clave de los buenos resultados de esta temporada es que disfrutamos jugando, disfrutamos corriendo y disfrutamos compitiendo los partidos. Es lo que estamos haciendo ahora, sabemos que si nos centramos en ser nosotros mismos seremos capaces de conseguir el ascenso».

¿Es la fuerza del grupo el punto diferencial importante respecto al año pasado?

«Entre todos sumamos una gran familia y eso se ve en los entrenamientos, en los partidos y cuando nos juntamos para comer. Eso hace que el día a día sea mejor. El año pasado también había un gran grupo, pero cuando las cosas no salen bien, se vive de otra manera. Tengo un gran recuerdo de los compañeros del año pasado».

¿Qué partido espera encontrarse contra el Celta??

«Será un partido exigente, un partido de play-off, un partido de los grandes equipos. Tenemos que jugar nuestras cartas. Ya lo hicimos en Vigo y nos llevamos los tres puntos».

El Nàstic ha demostrado que sabe frenar rivales que marcan muchos goles.

«El equipo está comprometido desde el delantero al portero. Todos damos lo máximo y así será el domingo. Saldremos a morder desde el primer minuto porque jugamos en casa y lo queremos hacer valer».

La única tarea pendiente esta temporada son las remontadas.

«Nos está costando, pero por suerte no nos ha tocado vivir este escenario muchas veces esta temporada. Los partidos son largos y los tenemos que afrontar con más tranquilidad porque en el fútbol todo puede pasar. Si se ponen las cosas difíciles no nos tenemos que precipitar y trabajar para cambiar el marcador».

Este año se le acaba el contrato. ¿Piensa en la renovación?

La verdad es que ahora mismo no pienso mucho más que en el día a día. Estoy muy feliz aquí y estoy disfrutando mucho. La gente de mi alrededor sabe lo que pienso así que ya veremos que es lo que acaba pasando».