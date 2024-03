Joan Oriol: «Si tenemos un Nou Estadi Costa Daurada lleno estoy seguro de que para el Deportivo será un infierno»

Publicado por Arnau Montreal Quesada Verificado por Creado: Actualizado:

En el último duelo contra el Arenteiro el equipo volvió a mostrar una buena imagen. ¿Se aprendió una lección con respecto al partido anterior contra el Teruel?

«Éramos conscientes en todo momento que, después del patinazo en casa, teníamos que hacer los deberes contra el Arenteiro. Lo más importante fue que hicimos un gran partido, competimos y dejamos la portería a cero. Vimos el Nàstic que todos queremos y el que hemos mostrado en las últimas jornadas. Al final es muy fácil cuando tienes un grupo de compañeros y un cuerpo técnico en el que todos queremos lo mismo».

¿Esta es la principal diferencia entre este equipo y el del año pasado?

«Nos aproximamos más a hacer cosas grandes cuando hay un gran grupo humano detrás. Todos tenemos el mismo objetivo y no hay ningún ego que sobresalga. Somos una familia y vamos por el mismo camino y eso para un capitán y para el cuerpo técnico hace que sea más fácil de gestionar. Todavía quedan doce jornadas para el final y esperamos que todo continúe igual».

Las aspiraciones de la plantilla han cambiado a lo largo de la temporada y os lo habéis ganado.

«Somos conscientes de dónde estamos y de lo que se nos pide, así que ahora no tenemos que bajar del barco. Estamos en esta situación por méritos propios, porque venimos haciendo las cosas bien. Ahora es el momento de la madurez, de ver un equipo con oficio y tenemos que seguir remando para mantener el play-off y luchar por la primera plaza. Eso sí, sólo focalizándonos en el partido del fin de semana, no más allá».

¿El Nàstic-Deportivo del domingo es una final?

«No, para mí no. Es un partido más y lo tenemos que afrontar de esta manera. Está claro que será un duelo atractivo y muy bonito ante nuestra afición. El domingo habrá en torno a 12 o 13 mil personas, ojalá el Nou Estadi Costa Daurada esté completamente lleno, pero no es una final, sólo son tres puntos, es un partido y, después de este, nos faltarán once más».

La última vez que el campo se llenó de esta manera fue hace dos temporadas contra el Sevilla Atlético.

«Lo recuerdo muy bien. Será muy bonito el partido del domingo y, para los jugadores, es muy especial ver el estadio lleno de aficionados. Este es un elemento que nos tiene que ayudar. Será un empujón más para conseguir los tres puntos».

¿Qué le viene a la cabeza cuando se imagina el duelo del domingo?

«Espero encontrar un Nou Estadi Costa Daurada lleno de aficionados animando desde el minuto cero hasta el último. Es lo que necesitamos y estoy seguro de que para el Deportivo será un infierno. Todavía tienen que probar un poquito lo que significa este estadio. Los rivales lo pasan mal aquí cuando la afición se activa y a nosotros nos ayuda muchísimo».

¿Qué recuerdo tiene del partido de ida?

«Pienso que fue un resultado injusto. Nos merecíamos, como mínimo, un punto. Este fin de semana es importante ganar por el gol average, los tres puntos y para sacarnos el regusto amargo del duelo que jugamos en Riazor».

Ha vivido con la camiseta grana dos ascensos fallidos. ¿Piensa que el destino le debe uno?

Cuando firmé con el Nàstic lo hice para subir el equipo a Segunda División. Es donde quiero ver al equipo y es la categoría que se merece la ciudad. Este es el año de conseguir cosas bonitas y la ilusión nos tiene que marcar el camino hasta el final de la temporada para alcanzar el objetivo».

¿Hay Joan Oriol para un buen rato?

«Sí. Yo no pienso en la edad, es sólo un número. Me centro en el rendimiento inmediato y quiero seguir jugando con la camiseta del Nàstic».