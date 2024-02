El Nàstic se estrella contra el Teruel (0-2)

Publicado por Arnau Montreal Quesada Verificado por Creado: Actualizado:

El Nàstic sufrió un golpe de realidad. Los grana se estrellaron contra el Teruel y cayeron por 0-2 en el peor partido de la temporada en el Nou Estadi Costa Daurada. Esta fue la primera derrota en casa de la temporada y llegó en un duelo en el cual ni el Nàstic dio la sensación de ser el líder ni el Teruel al colista. En esta categoría, cualquier rival te puede poner en problemas y el último hizo pagar bien caro los errores de un conjunto grana especialmente frágil en defensa.

Dani Vidal decidió hacer una pequeña revolución al once inicial. El técnico grana cambió casi en el completo la defensa, con Recio como el único jugador que repetía con respecto al duelo contra el Sestao. Nacho y Trigueros volvieron al eje y Tirlea ocupó el lateral derecho con Alberto Varo de nuevo en la portería. También hubo más cambios al ataque, con Álex Mula cogiéndole la posición a Jaume Jardí.

El Nàstic entendió el papel que le correspondía. Con una buena entrada en las graderías y jugando contra el último clasificado, tomó la iniciativa desde el primer minuto. La primera acción peligrosa llegó casi al segundo minuto de juego. Álex Mula centró en el área pequeña una pelota que Pablo podría haber rematado si no hubiera sufrido un empuje contundente por parte del defensa. El árbitro no vio nada y no tenía intención de ver nada que no fuera claro.

Los grana mantuvieron el nivel y disfrutaban del ataque. Les oportunidades venían por la izquierda y las combinaciones aparecían, pero faltaba el último remado.

En la otra parte del campo, el Nàstic no se encontraba cómodo. Recio, como lateral, se lo notaba nervioso, impreciso con la pelota en los pies y poco contundente. En el otro lado, las sensaciones se compartían con Tirlea. Este ambiente nervioso se acabó de confirmar muy pronto. Aitor Pascual encontró el espacio a espaldas de Recio para centrar en el área. Tirlea rehusó la pelota con muy poca contundencia y la mala fortuna que la pelota impactó en el cuerpo de Trigueros. Borja Martínez, mediocampista del Teruel, aprovechó el gol para batir a Alberto Varo y poner el 0-1. Este gol sorprendió una conjunta grana que había empezado con fuerza y se encontró, de entrada, un puñetazo.

El gol desestabilizó el equipo y los de Dani Vidal trataron de reorganizarse. Con todo, el Nàstic se encontró un muro de cinco jugadores del Teruel colapsando su área y los pocos remates no fueron entre los tres palos.

La desestabilización en la defensa se agravó cuando, en una acción fortuita, Nacho tuvo que ser sustituido por una lesión en el hombro. El Teruel encontraba las rendijas del muro grana fácilmente. De hecho, perdonó el 0-2 a la media hora. Varo rehusó uno remado desde la frontal con la mala suerte de dejar la pelota muerta dentro del área. Sierra la cazó con la cabeza, pero la envió al travesaño. Era un aviso que el Nàstic interiorizó.

Los grana se mostraron como un equipo muy emocional y, después de esta situación, perdió la energía que mostró en los primeros minutos. Los grana ni pudieron activar las presiones en medio del campo ni tampoco se mostraron incisivos en ataque. El único al aparecer fue Pablo, pero los suyos remados a puerta se encontraban con un Taliby imperial en la portería rival.

El Nàstic perdonó y el Teruel lo aprovechó. Por la derecha, los aragoneses encontraron un agujero por la derecha y, con un Tirlea contemplativo, centraron en el primer palo para marcar a placer a un 0-2 que acabó de dejar destrozados al equipo local.

A la reanudación, Dani Vidal intentó dar un golpe de efecto con un triple cambio, pero no cambió un juego gris, sin energía en ataque y con dudas en defensa. El Nàstic no se encontraba a sí mismo y ni los grana parecían los líderes ni los aragoneses los colistas que, incluso, encontraban la manera de dominar la posesión.

El Nàstic tuvo sus ocasiones de recortar distancias, como un coscorrón claro en el segundo palo de Pablo, pero estas se encontraban con un heroico Taliby. Por otra parte, el Teruel pudo matar el duelo aprovechando los errores defensivos, pero tanto el partido como los grana se acabaron disolviendo con el paso de los minutos.