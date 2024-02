El Nàstic se encuentra en la mejor racha de la temporada con nueve partidos sin perder

Publicado por Arnau Montreal Quesada Verificado por Creado: Actualizado:

El Nàstic de Tarragona se encuentra en el momento más dulce de la temporada a nivel de resultados. Con el empate contra el Sestao River, los grana acumularon una racha de nueve partidos sin perder. De esta manera, superan a la de siete duelos consecutivos que consiguieron en el primer tramo de la temporada. Esta empezó con una victoria agónica contra el Tarazona en el 98’ y, desde entonces, domine o sufra, el Nàstic siempre ha puntuado.

El domingo fue un partido de los que tocó sufrir. El técnico grana, Dani Vidal, advirtió en el postpartido que «las estadísticas dicen que si hace mucho tiempo que no conoces la derrota, es que está al caer. Contra el Sestao lo hemos esquivado, pero ahora toca mejorar para que no llegue pronto». La clave para luchar por el ascenso es la regularidad y, si no se puede ganar, como mínimo se tiene que empatar como sea para alargar la racha lo máximo posible.

Eso es una tarea complicada que casi ninguno de los que ahora se encuentra en posiciones de play-off ha evitado. El último equipo que le ha tocado vivir esta dinámica ha sido el Celta Fortuna. Cuando el Nàstic viajó a Vigo, el filial gallego era el imparable líder de la categoría con cuatro victorias consecutivas.

Los grana sufrieron, pero se llevaron una victoria importante que supuso un golpe de efecto. Los grana no pararon de sumar de tres en tres y, en cambio, el Fortuna se adentró en una mala dinámica que les ha comportado cuatro derrotas y dos empates. En cuestión de un mes, el Celta ha pasado de flamante líder a quedarse fuera del play-off de ascenso.

La competencia en este grupo es máxima. De hecho, en los últimos cinco partidos, la Cultural Leonesa, quinto clasificado, no ha conseguido ganar en los últimos cinco duelos. La Ponferradina, en segunda posición, sólo ha salido victoriosa en uno de ellos.

Eso lo han aprovechado equipos en mejor dinámica como el Deportivo de la Coruña, que suma cinco triunfos consecutivos y el Barça Atlètic con cuatro en los últimos cinco partidos. En estas 24 primeras jornadas el grupo 1 de Primera Federación ya ha visto pasar a seis líderes diferentes. El Nàstic es el que más tiempo ha pasado en el trono, pero todavía quedan catorce jornadas para el final de la fase regular. Todo un mundo en el que todo puede pasar.

El año pasado, en esta misma jornada, el Amorebieta, que subió como primero, se encontraba quinto, a siete puntos del líder, el Eldense, que acabó subiendo en el play-off. Por otra parte, en el grupo I la situación fue similar. El Racing de Ferrol se encontraba a seis puntos del líder y fue el equipo que mejor racha consiguió en el tramo final de la temporada.

De momento, los objetivos de cada equipo se empiezan a formalizar. Los equipos de la zona de descenso, como el Sestao y el Teruel, rival grana de este domingo, empiezan a jugar contrarreloj para alcanzar la salvación, lo que los hace más peligrosos. Por otra parte, los de la parte alta, la presión para mantenerse aumenta. Para el Nàstic, el objetivo tiene que ser puntuar cada semana. Este domingo, los grana tendrán que alargar la racha contra el Teruel.