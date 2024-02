Álex Mula: «Llego más motivado que nunca. Quiero jugar en categorías superiores y el Nàstic es el equipo indicado»

Publicado por Arnau Montreal Quesada Verificado por Creado: Actualizado:

El sábado debutó en el Nou Estadi Costa Daurada y ya ha jugado dos partidos. ¿Cuáles son las primeras sensaciones?

«Muy positivas la verdad. Tanto mi familia como yo nos hemos adaptado a la ciudad y el equipo me ha puesto las cosas muy fáciles para ser uno más desde el primer día».

¿Cómo se dio el fichaje por el Nàstic?

«Hacía tiempo que había hablado con Javi Sanz, pero las conversaciones se detuvieron hasta que llegó el mercado de invierno. Yo no contaba con muchos minutos en Grecia y quería salir porque mi prioridad es jugar. Salió la opción de llegar al Nàstic a través de Javi Sanz y me convenció».

En los dos partidos no ha podido disfrutar de muchos minutos. ¿Qué es lo que puede aportar al equipo?

«Estoy empezando poco a poco, al final es difícil entrar en un once cuando el equipo está tan bien. Puedo aportar verticalidad y, sobre todo, mucho peligro en el área rival. Me implico mucho en las tareas ofensivas y quiero generar mucho gol, ya sea anotado o a través de asistencias. Vengo a echar una mano para alcanzar el objetivo del ascenso».

El año pasado empezó su aventura europea. ¿Cómo es el fútbol en Polonia y en Grecia?

«Me sorprendió muy positivamente en Polonia. Tácticamente, somos superiores en España, pero es un fútbol muy exigente. Pienso que es una buena liga para poder destacar a nivel deportivo y también para dar un paso adelante a nivel económico. Por otra parte, en Grecia, hay jugadores muy talentosos, pero con respecto a los equipos, si quitamos de la ecuación los de la parte alta de la clasificación, pienso que no hay mucho nivel. El Nàstic podría competir perfectamente con los equipos de la primera división de Grecia».

En el Wisla de Cracovia coincidió con el exentrenador grana Kiko Ramírez. ¿Contactó con él antes de decidir venir?

«La verdad es que sí. Le llamé y sólo me dijo buenas palabras. Me destacó que el Nàstic era como su casa y que estaría muy bien aquí».

Salió de España después de jugar más de cien partidos en Segunda. ¿Con qué mentalidad vuelve Mula?

«Llego con muchas más ganas e ilusión que cuando empecé. Ahora he pasado por muchos equipos y ya sé cómo funciona este deporte. Mi objetivo es volver a jugar en categorías superiores y el Nàstic es el equipo indicado para conseguirlo».

El Nou Estadi lo ha pisado en tres ocasiones, contando el duelo del sábado. Jugó en Tarragona con el Tenerife (17-18) y con el Málaga (18-19) y en los tres partidos ha ganado.

«He tenido la suerte siempre de mi lado en el Nou Estadi para salir con la victoria. Espero que la racha continúe este año, ya que necesitamos todos los puntos posibles en casa».

¿Es difícil entrar en dinámica de un equipo a mitad de la temporada cuando está funcionando tan bien?

«Por una parte, es sencillo, porque me he encontrado un grupo espectacular que me han hecho muy fácil la adaptación, sin embargo, por la otra cuesta hacerse un sitio en el once porque la competencia es muy alta. La clave es seguir trabajando y aprovechar las oportunidades que me dé el entrenador».

De momento es el revulsivo en la segunda mitad. ¿Es una presión o una motivación?

«Siempre cuesta adaptarse a la dinámica del partido, porque tienes que igualar el ritmo de los compañeros y de los rivales en cuestión de segundos. Pero si sales, tu trabajo es mejorar lo que ya hay sobre el césped y no es una presión para mí tener el papel de solucionar un partido trabado o ayudar al equipo a no perder cuando se está ganando».

En Málaga ya vivió una temporada con una promoción de ascenso. ¿Cuál es la clave?

«Creo que la clave radica en minimizar los errores y trabajar el detalle cada día. En esta categoría cualquier descuido significa perder puntos. De la misma manera, tenemos que aprovechar las que cometen los rivales».

¿Qué espera del duelo de este fin de semana contra el Sestao River?

«Es un equipo que ha demostrado que es capaz de empatar contra el Deportivo de la Coruña y la Ponferradina. Será un partido difícil y muy físico. Tenemos que mantener la misma mentalidad que la semana pasada en casa».