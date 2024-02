El Nàstic es el equipo que más jornadas ha dormido como líder esta temporada

Publicado por Arnau Montreal Quesada Verificado por Creado: Actualizado:

El Nàstic de Tarragona recuperó el último sábado su trono a la primera posición del grupo 1 Primera Federación. Después de la victoria trabajada contra el Real Unión y el pinchazo de la Ponferradina en casa, los grana vuelven a liderar trece jornadas después. De esta manera, el equipo de Dani Vidal se convierte en el conjunto que más jornadas se ha mantenido al frente del grupo con un total de 7, seguido de la Ponferradina con 6.

El grupo 1 de Primera Federación no es nada fácil. Hasta ahora, la categoría la han liderado seis equipos diferentes. De hecho, después de la primera hegemonía del Nàstic, sólo la Ponferradina ha podido mantener un buen ritmo de competición por acumular seis semanas como líder.

A la jornada 23, la condición de líder todavía es anecdótica, teniendo en cuenta que quedan quince partidos más para acabar la liga, pero sí que ha servido para premiar la regularidad de la Vidalneta. Los grana suman 22 puntos de los últimos 24 posibles, una racha que empezó con la agónica victoria en el minuto 98 contra el Tarazona. Entonces, los grana estaban en la octava posición a siete puntos del líder y, ayer, completaron la escalada.

Contra el Real Unión, los grana sumaron los tres puntos gracias a la eficacia de la primera mitad. Los grana aprovecharon una jugada en pelota parada y un error del portero rival para poner un plácido 2-0. Con todo, la segunda mitad fue más gris. Después del golazo del 2-1 de Asier Benito, los grana no fueron capaces de rematar el partido y centraron los esfuerzos al cerrar el partido en defensa. No fue una victoria aseada, pero más que suficiente para alcanzar el objetivo. De hecho, Dani Vidal destacó en la rueda de prensa posterior al duelo que «este es una categoría muy igualada. El Real Unión era un rival exigente y, aunque en casa solemos hacer buenos partidos, de vez en cuando toca ganar duelos en los que no eres superior».

La victoria del sábado también fue importante por el resto de resultados de la jornada. Además de la Ponferradina, dos rivales más del top 5 pincharon. La Cultural Leonesa perdió contra el Arenteiro y el Celta empató a tres contra el Teruel. De esta manera, el Nàstic se encuentra a cinco puntos del cuarto clasificado. Más lejos está la sexta posición, la primera fuera del play-off, que se encuentra a siete puntos después de la victoria del Barça Atlético contra el Sabadell.

El Deportivo ha despertado



Aunque el segundo clasificado es la Ponferradina, a un punto del Nàstic, hay un equipo que también se encuentra en racha ascendente. El Deportivo de la Coruña superó el sábado el SD Logroñés por 0-5 y sumó la cuarta victoria consecutiva. El conjunto gallego, que mantuvo a su entrenador en el peor momento, ha empezado a mostrar el potencial de una plantilla obligada a acabar en primera posición. En esta racha de cuatro triunfos, los gallegos superaron la Ponferradina y el Celta y se han colocado terceros con 41 puntos con un aura de equipo imbatible. Con todo, el duelo entre el Nàstic y el Deportivo tendrá que esperar hasta el 10 de marzo.