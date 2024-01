El Nàstic descarta más movimientos si no hay una salida de última hora

Publicado por Arnau Montreal Quesada Verificado por Creado: Actualizado:

El mercado de fichajes de invierno entra en la recta final. El Nàstic tiene la ventana abierta para hacer más movimientos hasta mañana a medianoche, pero desde la dirección deportiva descartan más movimientos si no hay ninguna salida de última hora. El director deportivo del Nàstic, Sergi Parés, aprovechó ayer la rueda de prensa de presentación de Álex Mula para hacer un balance del mercado de la entidad grana con las dos incorporaciones y la cesión de Iván De la Peña.

«En principio el mercado está cerrado para nosotros. Nunca se sabe lo que puede pasar, pero nuestro objetivo era tocar lo mínimo posible porque estamos satisfechos con lo que tenemos. Estamos contentos con la fuerza del grupo y nuestra intención sólo era aportar recursos en la parte ofensiva del equipo. En el aspecto defensivo no vimos necesario ningún refuerzo porque somos los menos goleados de la liga», destacó Sergi Parés. Además añadió que «si no tenemos ninguna situación obligada, de algún jugador no contento o que quiera marcharse para acumular más minutos, nos quedaremos como estamos».

Para solucionar la ficha de Mula había que incorporar a un tercer portero sub-23 y el escogido ha sido Álex García, exjugador del Juvenil A del Nàstic y de la Pobla de Mafumet B. Parés describió el movimiento como «una solución que sigue nuestros principios de promocionar gente de la casa». Por otra parte, el director deportivo también quiso remarcar que quitarle la ficha a Marc Álvarez nunca fue una opción: «Es un activo del club y, aunque todavía queda tiempo para que se recupere de la lesión, nunca nos planteamos dejarlo sin ficha», aclaró.

Finalmente, Sergi Parés habló sobre otro nombre propio de este mercado como es el de Jordi Calavera. El director deportivo reconoció el interés del exgrana en volver este mercado de invierno, pero destacó que el equipo no lo necesita actualmente porque «somos el equipo menos goleado de la categoría y tenemos dos buenos laterales jóvenes con proyección». Además, destacó que «le hicimos una buena oferta en el mercado de verano. Al presidente le hacía ilusión que volviera, pero la declinó para esperar a algún equipo de Segunda División».