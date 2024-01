Álex Mula: «Es una oportunidad para mí para poder volver donde creo que tengo que estar»

Publicado por Arnau Montreal Quesada Verificado por Creado: Actualizado:

Álex Mula ha sido presentado esta mañana con la camiseta del Nàstic. El extremo firmó hasta a final de la temporada y una opcional y se convierte en el segundo refuerzo del mercado de invierno, seguido de Alan Godoy.

Mula llega a Tarragona después de un año de aventuras europeas en Polonia y Grecia y destacó que escogió el Nàstic porque «conocía bastante bien el club. Está en una categoría en la cual no pertenece y me llamó la atención. Es una oportunidad para mí para volver donde creo que tengo que estar. No dudé mucho».

Este lunes el extremo entrenó por primera vez con sus compañeros y, de hecho, estuvo presente en la grada del Nou Estadi Costa Daurada para ver el duelo de su equipo contra el Osasuna Promesas. «Vi el equipo muy bien a la primera mitad y, en la segunda, el juego se enfrió un poco y se contagió el estilo del Promesas. Al final vi a los compañeros enfadados con el empate y eso es positivo, es una buena actitud. Es un grupo de gente humilde y trabajadora», subrayó. Durante el partido estuvo con el lesionado David Concha y, esta mañana, Ander Gorostidi, excompañero en el Alcorcón, fue el encargado de dar la bienvenida.

El director deportivo del Nàstic, Sergi Parés, describió Mula como un jugador con desequilibrio por la banda, cómodo por la izquierda y por la derecha y con la calidad de haber jugado más de 100 partidos a Segunda División a sus 27 años. El extremo destacó que llega al club para ayudar en la tarea de marcar goles y también en todo aquello que le mande a Dani Vidal. Mula también es un experto en las faltas, pero con Andy Escudero tiene competencia, aunque destacó que «si las marca todas no tengo ningún problema al ceder los remates».