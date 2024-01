El Nàstic empieza la segunda vuelta en casa contra un CD Lugo herido

Publicado por Arnau Montreal Quesada Verificado por Creado: Actualizado:

El Nàstic de Tarragona empieza la segunda vuelta este domingo con el objetivo de romper el techo de las cuatro victorias consecutivas. El escenario no podía ser mejor, los grana están invictos en el Nou Estadi Costa Daurada y el rival no llega en su mejor momento. El Lugo aterriza en Tarragona como un gigante herido. El conjunto gallego es uno de los máximos candidatos al play-off de ascenso, pero, a pesar del potencial de su plantilla, no han adivinado la tecla. De hecho, se encuentran en una racha de tres derrotas consecutivas.

Los gallegos están en un proceso de transición. Después de la derrota contra el Cornellà, en diciembre, Pedro Munitis fue destituido por los malos resultados a través de un comunicado que se hizo público a las dos de la madrugada del día siguiente. El técnico portugués Paulo Alves es su sustituto, pero, de momento, no ha podido sumar ninguna victoria. El cambio en el banquillo también se ha trasladado a los onzes iniciales. El equipo gallego ha pasado de jugar con dos delanteros y carrileros a apostar por un 4-3-3 más convencional aprovechando el talento individual de los extremos Víctor Narro y Antoñín. De momento, la piedra en el camino de Paulo Alves está siendo el gol. A pesar de contar con Willy Ledesma, que acumula seis dianas, el Lugo no está acertado de cara a portería. De hecho, en los últimos tres partidos no ha conseguido perforar la portería rival ni una sola vez. Con sólo quince goles a favor, los gallegos tienen un balance ofensivo más similar a los equipos de la parte baja de la tabla que los que se sitúan en zona de play-off de ascenso. Eso no quiere decir que sea un equipo falto de recursos, contra el Tarazona acabó el partido rondando la portería rival, pero no sin generar ocasiones claras. La dinámica también es un factor a tener en cuenta. En los últimos partidos, cuando el Lugo se ha visto por detrás en el marcador, su juego ha recibido un impacto, una debilidad que el Nàstic podría aprovechar, de la misma manera que lo consiguió contra el Cornellà. Con todo, el Lugo se ha mostrado más fuerte lejos de su estadio.

De esta manera, el duelo del domingo no se parecerá mucho a lo que se vivió a la primera vuelta. Entonces, los grana vencieron con un solitario gol de Andy Escudero. Ahora, este duelo es clave también para la conjunta grana, porque los de Vidal tienen la oportunidad de conseguir el average a favor. Con respecto al equipo, el técnico grana cuenta con las bajas de David Concha, Gorka Santamaría y Marc Álvarez.

Presentación del plantel

El Nàstic aprovechará el duelo del domingo para presentar los 36 equipos del plantel grana al descanso. Además, la entidad también prepara una previa. A partir de las 10 h, el Bar del Estadio ofrecerá un pincho de tortilla y una bebida por cinco euros.