Les múltiples facetes del joc són la clau de la ratxa de victòries del Nàstic

El Nàstic va tancar la primera volta igualant els punts que va assolir l’equip de Vicente Moreno la temporada 2014-2015, «el millor equip de la història recent del Nàstic», segons va destacar Dani Vidal en la roda de premsa posterior al duel contra el Celta Fortuna. Contra el líder, els grana van assolir una victòria des de la defensa, però en la ratxa de sis victòries consecutives, l’equip de Dani Vidal ha demostrat ser polifacètic en el joc, una virtut que els ha portat a consolidar-se en posicions de play-off.

El tècnic grana va destacar en el postpartit que «el que més m’enorgulleix com a entrenador és tenir un equip que sap jugar a diferents coses. Contra el Celta podien passar tres escenaris diferents. Ens han exigit en defensa i hem aconseguit tenir un ordre defensiu». De fet, la victòria al camp del líder va recordar a un estil que recordava al del tècnic grana Raül Agné.

Aquesta va ser treballada gràcies a l’encert de Pablo i Marc Fernández en atac, la seguretat i coordinació d’una línia defensiva que va acabar amb sis homes i que va estar acompanyada d’una teranyina al mig del camp amb Montalvo, Gorostidi i Óscar Sanz. A més, els grana també van comptar amb les accions heroiques d’Alberto Varo, que va volar per aturar un obús que es dirigia a l’escaire.

L’equip es va adaptar davant la situació de jugar fora de casa en un camp ple de tolls d’aigua i va defensar a l’equip més golejador de la categoria deixant la porteria a zero per tercera vegada consecutiva. En aquesta dinàmica els grana han demostrat que són capaços de guanyar amb diferents estils.

Contra el Tarazona va començar tot. Llavors, a l’equip se’l notava nerviós i previngut, no volien arriscar a causa de les notícies de l’ultimàtum a Dani Vidal. D’aquesta manera, tot i jugar a casa, l’estil de joc va ser més pràctic i vertical. Les passades en llarg van ser habituals i va ser en les jugades d’estratègia, especialitat de la casa, quan van aconseguir avantatge. Finalment, els grana van triomfar al contraatac per posar el 2-1 al minut 98.

Fora de casa es van trobar un SD Logroñés insegur en el seu domini de la pilota, un fet que el Nàstic va aprofitar per elevar la pressió i provocar errors. D’aquesta manera, David Concha va aprofitar primer un mal refús de la defensa per marcar un golàs. Després, el de Santander va fer bona una pilotada d’Alberto Varo que es va menjar la defensa per marcar per sobre d’un porter que havia fet una mala sortida.

Finalment, contra el Cornellà, el Nàstic es va fer l’amo i senyor del partit. Els grana van analitzar i van trencar el mur defensiu rival per celebrar una festa de gols davant l’afició.