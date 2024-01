El Nàstic se saca nuevos recursos del sombrero con los goles desde fuera del área

Publicado por Arnau Montreal Quesada Verificado por Creado: Actualizado:

Esta temporada los grana sufren la ausencia de un 'killer', una figura que parece casi mitológica a Primera Federación, pero los de Dani Vidal mostraron contra el Cornellà que tienen recursos suficientes de cara a puerta. Disparos desde fuera del área, jugadas de estrategia y centros laterales son algunos de los recursos que el Nàstic se guarda en el sombrero y que han servido a los de Dani Vidal solucionar los partidos hasta ahora.

Miércoles, los grana hicieron un festival de goles contra el Cornellà. Este fue el segundo 3-0 de la temporada en casa después del alcanzado contra la Cultural Leonesa y los dos tienen una cosa en común: que se iniciaron con un golazo. A pesar del resultado, el duelo contra el Cornellà no se planteaba nada sencillo. Durante la primera media hora, la formación defensiva del conjunto de Gonzalo Riutort tuvo efecto. La presión a la salida de pelota provocó errores del Nàstic y los grana no encontraron el agujero para rematar entre los tres palos. La telaraña defensiva era importante con la ayuda de la segunda línea retrasada de los barceloneses, pero se disipó con un golazo. Nacho González se inventó un golpe de derecha a unos metros de la frontal del área que se convirtió en un misil que puso el 1-0 en el marcador. De la misma manera, contra la Cultural Leonesa, fue Jaume Jardí quien puso la magia con un remate bombeado desde el vértice del área para dar ventaja a los grana. Estos dos goles supusieron un cambio en la tendencia en los dos partidos.

Contra el Cornellà, los grana tuvieron dificultados a la hora de generar ocasiones. Pablo no podía aprovechar las centradas laterales contra los tres defensores del Cornellà, así que lo que no se podía conseguir desde dentro del área, se tenía que probar por fuera. Más allá de ofuscarse estrellándose en el muro defensivo, el Nàstic viró para aprovechar los espacios que aparecían entre las dos líneas del Cornellà. Este fue el mensaje que transmitió Dani Vidal al descanso y dio impresión casi a la primera jugada de la segunda mitad. David Concha se adentró por la banda, cedió el remate a Jaume Jardí, que estaba a solas en la frontal, y el reusense ajustó el esférico al palo para romper completamente el partido.

Con el Cornellà vencido, Marc Fernández recuperó el gol gracias a una asistencia de lujo de Jardí. En la rueda de prensa posterior al duelo, Dani Vidal subrayó que «repartir el gol entre las diferentes piezas del equipo es muy bueno. En esta categoría cuesta mucho encontrar goleadores, y tener tantos anotadores hace que no dependas tanto de ciertos jugadores». Con todo, la importancia del gol en los delanteros es vital, y Vidal quiso destacar que «cuando tienen ocasiones y no las haces, los delanteros tienden a obsesionarse, así que me alegro mucho por Marc.»

El 3-0 sirvió al Nàstic para reforzar la capacidad de adaptación ante los adversarios. Y aunque el técnico reconoció que «hemos tenido el acierto que nos ha faltado otros partidos», la realidad es que los grana ganaron tres puntos y más recursos en ataque.