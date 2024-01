Regularidad y goles para culminar el ascenso, los deseos del Nàstic para el 2024

Publicado por Arnau Montreal Quesada Verificado por Creado: Actualizado:

Cada año se empieza con ilusión y esperanzas de mejorar lo que se consiguió en el anterior. De esta manera, el Nàstic ha empezado con buen pie en posiciones de play-off de ascenso, una plaza que espera mantener, como mínimo, cuando llegue el mes de mayo. Además, la entidad grana también tiene los propósitos de año nuevo a cumplir por esta temporada, empezando por alcanzar el ascenso de la categoría.

El mes de junio del 2023, cuando el proyecto del Nàstic se empezó, ya queda lejos. Entonces, el mensaje fue claro, desde la entidad no quisieron caer en los pecados del pasado y el presidente, Josep Maria Andreu, evitó las exigencias de la obligación del ascenso directo para destacar que el objetivo era «subir a corto o medio plazo». Sin esta presión y con un proyecto con cimientos de la casa, los grana alcanzaron el mejor inicio de la temporada de la última década para probar la dulce miel de la primera posición durante varias jornadas. Sea por esta presión añadida o por la realidad económica del equipo en una categoría ruinosa, el objetivo del ascenso ha pasado de corto o medio plazo a esta temporada.

El mensaje de exigencia se trasladó sobre el terreno de juego. Después de unos nefastos meses de octubre y noviembre, Dani Vidal consiguió levantarse la lona y sumar dos victorias consecutivas que le salvaron el cargo y colocaron en el Nàstic de nuevo a la lucha.

En esta gran situación en la cual se encuentra el equipo, para cumplir el propósito de año nuevo el Nàstic tiene deseos para el día a día.

Regularidad

Los grana no pueden repetir los contrastes que fueron los partidos contra la Cultural Leonesa y el Unionistas. Durante los meses de octubre y noviembre, el Nàstic se mostró fuerte en casa, pero demasiado débil a domicilio, una debilidad que esta temporada ya demostraron que son capaces de superar. Durante las primeras jornadas, el Nàstic supo mantener el equilibrio y se convirtió en un equipo duro roer. En los mejores partidos, como contra el Sabadell y el último contra el SD Logroñés, los grana dominaron a placer y cerraron sin sufrir. También sacaron provecho en los dos más oscuros, como contra el Teruel, que Trigueros sacó las castañas del fuego completando la jugada Santi Coch. Los grana tienen que encontrar este balance y, por eso, hace falta pólvora.

El gol

Les jugadas de estrategia y las genialidades de jugadores de segunda línea como Escudero, Jardí y Concha están empujando el equipo. Con todo, el equipo carece de un killer del área. Gorka Santamaría no ha podido disfrutar de la continuidad para llenar este vacío y Pablo y Marc Fernández destacan más por su liderazgo dentro y fuera del terreno de juego que como goleadores. De esta manera, los grana han pedido a los Reyes Magos un jugador referencia capaz de solucionar los partidos trabados. De momento, sólo hay una ficha libre de jugador sub 23 y el club no quiere desprenderse de ningún jugador. De hecho, confían en la mejora de Marc i Santamaría. Así que, en caso de haber alguna salida, sería más por la voluntad del jugador para buscar más minutos.

Con los deseos formulados, el Nàstic empezará el año fuerte con el primer partido mañana en el Nou Estadi Costa Daurada a las 20.30 h contra el Cornellà.