Borja Martínez, el fichaje de verano que se ha convertido en indispensable

En el último mercado de verano el Nàstic renovó la plantilla para adecuarse al estilo de Dani Vidal. En total, se incorporaron doce jugadores que reforzaron cada una de las demarcaciones. Hasta ahora, todas las incorporaciones, exceptuando de Iván de la Peña, han tenido su momento de protagonismo sobre el césped, pero si se tiene que destacar quien es el fichaje del verano que ha sido más regular y ha tenido el nivel más alto, este es Borja Martínez.

El jugador de Elche de la Sierra llegó procedente del SD Logroñés para convertirse en una de las piezas del medio del campo. La competencia no es fácil, a su lado tiene a Marc Montalvo, Óscar Sanz y Ander Gorostidi, pero rápidamente Martínez se ha convertido en el engranaje del Nàstic. Así lo ha demostrado el técnico Dani Vidal, porque el mediocampista no se ha perdido ni un solo partido desde el once inicial. Borja ofrece al equipo seguridad cuando tiene la pelota. Se encarga de distribuir el juego a la perfección, pero también ha destacado en su vertiente ofensiva.

El manchego sólo ha marcado un gol, que fue desde la frontal del área contra el Fuenlabrada, pero brilla con sus asistencias. Esta temporada en suma tres, y es que él es el protagonista en la sombra de las jugadas Sant Magí. El mismo Dani Vidal destacó durante la temporada que Martínez tiene más que controlados los lanzamientos desde el córner izquierdo del gol de montaña y es que los tres goles de la jugada Sant Magí en el Nuevo Estadio Costa Daurada han llegado desde aquella posición. El primero, contra el Arenteiro con gol de Nacho y, los dos siguientes, contra la Real Sociedad B y la Cultural Leonesa, con Pablo Trigueros como protagonista. El central, de hecho, es el único fichaje de verano que comparte con Martínez el lujo de haber sumado todas las titularidades.

El jugador también ha tenido momentos oscuros, como los duelos contra el Osasuna Promesas y el Unionistas, donde, incluso, fue sustituido a la primera mitad. Precisamente, en estos dos partidos se vio el peor Nàstic de la temporada.

Jardín, Nacho y Varo también han brillado, pero Borja Martínez ha sido el más destacado.