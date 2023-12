El Nàstic proyecta unas pérdidas de 1,286 MEUR para la temporada 23-24 en una categoría «en riesgo»

Publicado por Arnau Montreal Quesada Verificado por Creado: Actualizado:

La Primera RFEF es una categoría deficitaria. Una temporada más, el Nàstic aprobó las cuentas de la temporada con pérdidas previstas. Para el curso 2023-2024, el club proyecta una desviación negativa de 1.286.352 euros, con unos 1,4 millones de euros de déficit en el cierre del ejercicio 22-23. Un hecho que el director general, Lluís Fàbregas, señaló que «la Primera RFEF no es viable, así que el objetivo es subir de categoría. Esta situación se comparte con el resto de clubs, porque la media de pérdidas de la categoría es de 40 millones de euros por temporada». Asimismo, el presidente grana subrayó que «creo que la Primera RFEF está en riesgo. Esta es la competición más importante de la Federación Española de Fútbol, y alguna cosa se está haciendo mal si cada año los clubs pierden tanto dinero». El director general señaló el aumento de los gastos en los desplazamientos a causa del nuevo grupo, así como la reducción de la previsión de ingresos por derechos de imagen y televisiones porque «todavía no tenemos un mínimo garantizado»

A pesar de las pérdidas proyectadas, el presidente grana señaló que «no endeudaremos el Nàstic. El club está al día de a pesar de cuándo se prevén

pérdidas, se meten dinero mediante una ampliación de capital». En este sentido, el Consejo de la SAD aprobó con unanimidad una ampliación de capital de dos millones de euros para cubrir estos gastos.

Josep Maria Andreu también aprovechó para hacer un balance

de la temporada pasada, calificándola de «decepcionante por no haber alcanzado el objetivo de jugar el play-off». Con respecto a este curso, el presidente subrayó que «Dani Vidal tiene todo nuestro margen de confianza y, a partir de aquí, el fútbol es fútbol» y añadió que «nos reunimos la última semana y le transmití mis reflexiones. Todos tenemos que trabajar más. Un equipo que gana 16 de 18 puntos no puede fallar de manera tan estrepitosa. Quedé muy tocado el día contra el Unionistas y cuando las cosas no van bien se tienen que mejorar?».

Con respecto al aspecto social, destacó que actualmente el Nàstic consta de 6.628 socios, un número superior al mencionado durante la anterior asamblea.

En el caso de la ciudad deportiva, el presidente confirmó que todo el fútbol base, menos las categorías de niños más pequeños, entrenarán en la Anilla.

Además, apuntó que «esperamos todavía el PMU-34. Pero la ciudad deportiva dará luz verde gracias al apoyo económico de Fredrik Wester». De esta manera, se apuntó que Wester, miembro del Consejo de la SAD, fue el principal apoyo económico para sacar adelante un proyecto que ahora consta de dos campos con césped artificial de última

generación con sus graderías, unos vestuarios y una pequeña instalación de bar.

El acto acabó con una disputa. Una intervención del periodista, socio y accionista grana Enric Pujol desembocó en una pequeña disputa entre el consejo y el periodista. Finalmente, el presidente destacó que el Consejo «acepta a las críticas constructivas, pero estamos en contra de las mentiras y las intoxicaciones que estamos recibiendo a través de las redes sociales, porque hacen daño a la entidad y al Nàstic y generan confusión».