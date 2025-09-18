Cuenta atrás para el 60º RallyRACC que tendrá tres rallies diferentes

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Los días 24, 25 y 26 de octubre tendrá lugar el 60 RallyRACC Catalunya–Costa Daurada, penúltima prueba del Súper Campeonato de España de Rallyes, una carrera diseñada con importantes novedades en su desarrollo. Como celebración de sus 60 ediciones, el rally se disputará durante tres días, aunque en realidad serán tres rallies en uno: el rally mixto que será puntuable para el Súper Campeonato y que englobará tramos de tierra y de asfalto, el rally con solo tramos de tierra, y otro sobre especiales de asfalto.

Los equipos participantes deberán elegir en qué tipo de modalidad desean competir, en función de sus intereses deportivos. Conviene recordar, por tanto, que el 60 RallyRACC tendrá tres clasificaciones diferentes, y será la general del S-CER, que engloba tierra y asfalto, la que decidirá el ganador absoluto de cara al palmarés del rally.

El Village del 60 RallyRACC se ubicará en el paseo junto al podio, en la Plaza de las Comunidades, donde además de la firma de autógrafos se vivirán dos concentraciones de vehículos clásicos, abiertas a todos los aficionados que quieran disfrutar o mostrar sus vehículos. En la mañana del día 25 se organizará el Encuentro RACC de Clásicos, que además de contar con una zona de aparcamiento anexa al tramo urbano del rally, permitirá a sus ocupantes presenciar el tramo desde un espacio habilitado para ellos.

La jornada del domingo

El domingo, día 26, el protagonismo será para el RallyRACC Evo Meeting, que estará formado por coches deportivos de serie que han servido como base para elaborar vehículos de rally. Estas máquinas, además de contar con el mismo aparcamiento prioritario del día anterior, junto al tramo urbano, quedarán expuestas para ser admiradas por los aficionados, dado su indudable atractivo. Otro de los puntos de interés será el rally de regularidad reservado a 20 coches, con clasificación y el control de media habitual en este tipo de pruebas. Los participantes en esta modalidad disputarán toda la etapa de asfalto.