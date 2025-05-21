El 60º RallyRACC Catalunya Costa Daurada llega con novedades en su estructura

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La 60 edición del RallyRACC Catalunya Costa Daurada se celebrará de los días 24 al 26 de octubre con varias novedades en su estructura. Como en las dos últimas temporadas, la prueba será puntuable (7.ª carrera de 8) para el Súper Campeonato de España de Rallis (S-CER), además de formar parte de los calendarios de otros diez campeonatos, trofeos o copas. Todo eso confirma al RallyRACC como uno de los preferidos para las federaciones, marcas y equipos.

La principal novedad viene dada por la disputa del rally en tres jornadas, del viernes 24 al domingo 26 de octubre. El primer día (24 de octubre), además de las verificaciones se celebrará la ceremonia de salida y el tramo urbano, todo en Salou. El sábado (25 de octubre) tendrá lugar una etapa entera sobre tierra de 88 km y este mismo día, al finalizar la jornada, se recorrerá un tramo sobre asfalto nocturno. Finalmente, el domingo (26 de octubre) se disputará una etapa sobre asfalto, de 82 km, con final de carrera a partir de las 16 horas en Salou.

Por todo eso el RallyRACC 2025 tendrá tres clasificaciones independientes, de acuerdo con lo que deseen disputar los equipos participantes: un rally sobre tierra, en cuya clasificación se sumará el tramo de Salou del viernes y la etapa sobre tierra del sábado; un rally sobre asfalto, que comprenderá el tramo nocturno sobre asfalto del sábado y la etapa sobre este mismo tipo de piso del domingo; y, finalmente, un rally que comprenderá todos los tramos (tierra y asfalto) con que contará la competición completa y que otorgará el título de ganador absoluto de la prueba.

Una vez más se demuestra el objetivo innovador que distingue históricamente al RallyRACC, ofreciendo esta temporada una estructura de carrera inédita en territorio español que va mucho más allá de una competición sobre terreno mixto.

Obviamente, los participantes en el S-CER disputarán la totalidad del rally, modalidad a la que también se acogerán los equipos que disputen la Toyota Gazoo Racing Yaris Cup Spain y el Volant RACC Trofeu WE RACE. Los participantes en estos tres campeonatos tendrán un tiempo de asistencia de 2 horas y 15 minutos, en el parque de PortAventura World al final del sábado, para poner a punto sus coches entre la etapa del suelo y la de asfalto. El resto de participantes o finalizarán su actuación al llegar a Salou el sábado después de su actuación sobre tierra, o disputarán su primer tramo sobre asfalto este mismo día para proseguir al día siguiente con la etapa sobre este tipo de piso.

El desarrollo del ralli del suelo será puntuable para seis campeonatos: Campeonato de Cataluña absoluto y Campeonato de Cataluña de tierra, Desafío Peugeot (208 Rally4), Clio Trophy Spain Terra (Clio Rally5), Copa Kobe Motor Rallyes (Aygo X Kobe Motor) y Past Rally3 Trophy Iberia (Ford Fiesta Rally3). Con respecto al rally de asfalto, este itinerario será puntuable para el Campeonato de Cataluña de asfalto y para la Copa i20 N Rally.