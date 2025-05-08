El Rally Catalunya-Costa Daurada Legend arranca este fin de semana su novena edición

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Rally Catalunya-Costa Daurada Legend vuelve este fin de semana con su novena edición. La prueba con organización conjunta del RACC y Escudería Baix Camp llegará viernes y sábado y será la tercera prueba puntuable para el Campeonato de España de Rallis de Vehículos Históricos (CERVH) y la 5.ª prueba puntuable para el Campeonato de Cataluña de Históricos.

Reus y Salou son un año más las ciudades protagonistas del Rally Catalunya-Costa Daurada Legend. Reus albergará el parque cerrado que unirá las dos etapas y el final de la carrera en la plaza de la Libertad, además del único parque de asistencia, mientras que Salou será el punto de salida oficial del ralli viernes en el paseo Jaume I.

El programa deportivo del Rally Catalunya-Costa Daurada Legend consolida un itinerario muy selectivo marcado por los mismos tramos que vieron competir los WRC del mundial. El primer día de carrera, viernes, además de las verificaciones (Fira Reus) entre las 8.30 y las 14.00 horas, tendrá lugar la salida oficial a las 17 horas, desde el paseo Jaume I de Salou. En esta primera jornada de competición, los participantes realizarán dos veces el tramo La Mussara-Castillejos (22,511 km), una vez de día y otra de noche, para llegar a la Plaza de la Llibertat de Reus a partir de las 22.30 horas.

La salida de la segunda etapa será dada a las 9 horas del sábado desde la plaza de Llibertat de Reus. El recorrido de este día constará de dos pasadas a tres tramos: La Teixeta (14,721 km), El Lloar–La Figuera (12,861 km) y Falset–Porrera (7,530 km), todos ellos conocidos de la anterior edición, todo y que el segundo de ellos con la parte final diferente e incorporando a mitad de tramo el bien conocido ángulo a la derecha del Molar. La llegada del primer participante, también en la plaza de Llibertat, está prevista a las 17.30 horas. También el sábado y en el podio situado en este mismo lugar se entregarán los premios, a partir de las 19 horas.

Diferentes modalidades

El ralli contará con equipos en cinco categorías diferentes, incluyendo la modalidad Legend, que permite ver en acción auténticas joyas del motor sin presión competitiva. La de Velocidad dispone de la participación de 23 equipos, entre los cuales destacan a los actuales campeones de España Joan Riberas y Jordi Ventura, acompañados respectivamente por los copilotos Jaume García (Porsche 911 SC gr. 4) y Gerard Alsina (BMW M3).

La modalidad de Regularidad es la que más equipos atrae con un total de 53 inscritos. Regularitat Sport son presentes los primeros clasificados del CERVH de 2024: Francisco Martínez-José Manuel Villamayor (Ford Sierra Cosworth 4x4). Todos ellos tienen que sumar nombres importantes de la Regularidad española y catalana como Esteban Munné-Olga Feliu (Porsche 911 SC); los Campeones de Cataluña Carles Miró-Ivan Matavacas (Porsche 911 SC).

El Rally Catalunya-Costa Daurada Legend cuenta con la colaboración de los ayuntamientos de Reus y de Salou, así como el patronato de Turismo de la Diputación de Tarragona y de Esportcat-Generalitat de Catalunya.