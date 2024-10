Tres hombres con un mismo destino: ganar Salou para liderar el S-CER

Publicado por Arnau Montreal Quesada Verificado por Creado: Actualizado:

La corona de Salou la disputarán tres asturianos. Alejandro Cachón, Diego Ruiloba y José Antonio Cohete Suárez son los tres pilotos que se encuentran en una lucha feroz por el título del Supercampeonato de España de Rallyes (S-CER). El RallyRACC es la penúltima parada, así que no permite ningún error ni ninguna otra estrategia que no sea ganar. El reto del Camp de Tarragona quizás no coronará al campeón de la general, pero quien no esté a la altura, se quedará fuera de la carrera por el anhelado trofeo.

El destino ha puesto en la disputa a tres asturianos que representan tres marcas diferentes. Alejandro Cachón, con Borja Rozada de copiloto, es el actual líder. Con su Toyota GR Yaris Rally2 ha demostrado tener la pericia en el volante para alcanzar una regularidad casi inalcanzable. Todavía no ha habido un ralli de esta temporada que no haya acabado con él en el podio. Con todo, encabezar la clasificación y todo lo conseguido hasta ahora no es garantía de nada, pero sentarse en el trono de Salou si que podría ser un golpe casi definitivo.

Cachón llega líder, pero Diego Ruiloba y Ángel Vela han aterrizado en Salou con fuerza. El asturiano, en el volante del Citroën C3 Rally2 llega después de sumar la tercera victoria de la temporada en la anterior cita del S-CER en septiembre. Ruiloba es uno de los grandes talentos del panorama del ralli estatal que ha pasado de debutante con talento a todo un candidato al título. De hecho, están a escasos puntos de distancia. Si sigue manteniendo el ritmo ganador de las últimas pruebas, podría acabar de dar el sorpasso a Cachón. La única estrategia válida es dar un puñetazo en la mesa ganando en Salou.

El tercero en discordia es el vigente campeón del S-CER: José Antonio Cohete Suárez. El asturiano, acompañado de Alberto Iglesias como copiloto, afronta un RallyRACC bien diferente del de la temporada pasada. En el volante de su Skoda Fabia RS Rally2, este año necesita una victoria y que sus rivales pinchen. El año pasado, Suárez siguió una estrategia de arriesgar poco en Salou para asegurar el título que casi tenía en la mano. Ahora, el Cohete sólo puede hacer valer su nombre y conseguir lo que el año pasado cedió: ganar el RallyRACC.

El piloto asturiano se ha preparado a conciencia. A principios de octubre, participó en el Rally de Cuntis en tierras gallegas para entrenar en un circuito del suelo. Y salió bien, porque lo ganó. De hecho, los circuitos de tierra han sido este año su especialidad, porque ganó el anterior circuito del S-CER en este terreno en Llorca.

Los tres candidatos son aspirantes, pero otras parejas se interponen en su camino. Como el veterano Pepe López, ganador del RallyRACC del año pasado, vuelve para revalidar el título. Sea como sea, está claro que quien se acabe sentando en el trono de Salou, habrá sudado para conseguirlo.