El Calafell supera el Reus y se gana el derecho a seguir luchando por la Copa (4-2)

El CP Calafell se gana el derecho a seguir luchando por la Copa del Rey después de superar el Reus por 4-2. Los verdes se cargaron al vigente campeón frenándolos con una gran defensa y castigando con unos contraataques que desactivaron un equipo reusense que se queda sin reválida.

El derbi empezó con dominio reusense. El conjunto rojinegro se mostraba cómodo con la pelota y Marc Julià probó a Martí Serra pronto birlando una salida de pelota del Calafell, pero el portero estuvo atento.

A los diez minutos de encuentro, Cabestany pidió un tiempo muerto para reorganizar su equipo. Les órdenes fueron claras y se hicieron notar sobre la pista porque la dinámica cambió. Los verdes cerraron filas y el Reus se chocó con el muro calafellenc. El dominio reusense inicial se convirtió en sufrimiento. Los de Cabestany aprovecharon la ocasión. Los verdes consiguieron hasta cuatro transiciones interceptando pasadas en medio del campo, todas se encontraron con Nil Viña.

Jordi Garcia cortó al partido con un tiempo muerto para levantar los suyos y cuando parecía que volvían a dominar, el videoarbitraje entró en escena. El Calafell reclamó una acción del portero reusense bajo los palos que los árbitros castigaron con un penalti. El tiro de Mabe se estrelló con el palo, pero el rechazo lo envió directamente a la escuadra para celebrar el 1-0 a dos minutos del descanso.

El Reus tuvo tiempo para reorganizarse. Marc Julià dijo la suya y provocó un penalti a cuatro segundos para el final. Joan Salvat y Martí Serra se pusieron cara a cara y el duelo lo ganó el portero calafellenc deteniendo el tiro con el cuerpo y dejando el 1-0 al descanso.

Cabestany demostró que tenía el equipo preparado porque en la segunda parte el Calafell mantuvo a raya el Reus. Los rojinegros controlaban, pero no encontraban ninguna rendija. Así que Carles Casas probó un tiro desde el medio del campo que chocó con el hierro. Martí Casas pudo igualar el encuentro con la décima falta del Calafell, pero Serra volvió a destacar.

El Reus no conseguía ver puerta de ninguna manera. En la desesperación, el club reusense erró y el Calafell lo castigó con un contragolpe. Dos calafellencs contra un reusense y Jero García lo hizo fácil para marcar uno doloroso 2-0. Entonces, el partido enloqueció. En menos de un minuto, Rojas colgó una bola qué Salvado remató para acortar distancias con el 2-1. La alegría duró muy poco, porque en diez segundos Jero marcó el 3-1.

El duelo se hizo más dramático con la decena del Reus, porque Folguera batió Viña y puso uno doloroso 4-1. Carles Casas puso el 4-2 con un tiro lejano y el Reus tuvo una última acción de esperanza. Uno penal y una azul a treinta segundos para el final. Con todo, Martí Casas envió el tiro fuera y el Calafell pudo celebrar el paso a semifinales.